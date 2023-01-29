Бывший муж Дженнифер Лопес женился на участнице ''Мисс Вселенная'': мэр Майами был ведущим свадьбы

Бывший муж всемирно известной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, музыкант Марк Энтони женился в четвертый раз. Избранницей 54-летнего исполнителя стала 23-летняя парагвайская фотомодель и обладательница титула "Первая вице-мисс Вселенная 2021" Надя Феррейра.

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Роскошная церемония в Художественном музее Переса в Майами состоялась 28 января. Об этом сообщает Daily Mail.

Ведущим свадьбы был мэр Майами Фрэнсис X. Суарес. Жених и невеста пригласили на свой праздник множество знаменитостей. Среди них: Дэвид Бекхэм, Сальма Хайек, Лин Мануэль Миранда, Ромео Сантос и другие.

А вот бывшей супруги Дженнифер Лопес на торжестве замечено не было. Как и их общих детей – 14-летних двойняшек Эмме и Макса. Впрочем, на четвертую свадьбу звездного отца приехали дети Энтони от брака с пуэрто-риканской актрисой Даянарой Торрес – 21-летний Кристиан и 19-летний Райан.

Фотографиями с торжества пара пока не делилась.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес впервые рассказала о решении сыграть тайную свадьбу со звездой Голливуда Беном Аффлеком в Лас-Вегасе. Как оказалось, пара не планировала этого делать, а активно готовилась к основному торжеству, которое состоялось спустя несколько недель в особняке актера в Райсборо.

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