Бывший муж Ани Лорак похвастался видео с их матерящейся 10-летней дочерью

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал эмоции своей дочери Софии от украинской певицы Ани Лорак во время катания на аттракционе в Буковеле. 10-летняя девочка веселилась, хотя и говорила, что ей страшно – даже используя нецензурную лексику.

Известно, что в горы бизнесмен отправился с Софией, невестой Лилией и ее ребенком. Фото и видео с отдыха мужчина публиковал в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

София во время заезда улыбалась. Позади нее сидел папа, который тоже много смеялся.

Видео дня

Правда, сперва девочка была немного напугана. "Блин, стремно", – призналась она в начале ролика.

На одном из первых крутых поворотов дочка Ани Лорак сказала "й*пт" и "г*вно*б". Отец в этот момент смеялся и, возможно, не услышал брань.

Можно предположить, что потом кататься девочке было не так страшно – она использовала уже более цензурные выражения, как "ж*па" и подобные.

В конце София добавила: "Вообще прикольно, мне понравилось".

В комментариях к посту многие негативно отнеслись к тому, что ребенок выражался нецензурно. Налчаджиоглу даже посоветовали удалить ролик.

"Удалите, у Каролины будет шок!" – пошутили в сети. Однако часть подписчиков не обратила на это внимание.

Отметим, что в формате сторис Налчаджиоглу показывал, как дети вместе позировали в смешных шапках и веселились. Очевидно, девочки нашли общий язык.

В сентябре стало известно, что Мурат сделал предложение своей новой 25-летней возлюбленной-визажистке Лилии.

Напомним:

Мурат и Ани Лорак были женаты на протяжении десяти лет, а в январе 2019-го стало известно, что пара рассталась.

У экс-возлюбленных есть 10-летняя дочь София, которая учится в одной из самых элитных гимназий Москвы. За ее обучение певица платит 365 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поймали на фотошопе. Ее "сдал" российский артист Филипп Киркоров, опубликовав совметное фото.