Экономия по-королевски: 5 случаев, когда дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма носили вещи друг друга

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон решила последовать примеру принцессы Дианы. Она немало своих платьев надевает не раз, а некоторые перешивает, чтобы сделать фасон более актуальным. Это помогает сэкономить солидные суммы. Эту же привычку Кейт формирует у своих детей. Например, принцессу Шарлотту неоднократно видели в одних и тех же нарядах на торжественных мероприятиях или обыденных прогулках.

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Малыши Миддлтон и принца Уильяма не только имеют небольшие гардеробы, но и часто появляются на публике в одежде друг друга. Иногда им достаются вещи от папы. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Луи выходил в люди в комбинезоне Джорджа

В 2014 году принц Джордж присутствовал на благотворительном матче с поло в Сайренсестре. Тогда Кейт одела его в бело-красный комбинезон и белое поло. Через 5 лет принц Луи, младший брат мальчика, прибыл на цветочную ярмарку в Челси в той же одежде и сандалиях.

2. Платье Виндзоров

Кейт Миддлтон на крестины одевала своих детей в платье Honiton, изготовленное в 2008 году. Точно не из-за нехватки средств. А причиной послужила традиция. Это точная копия легендарного наряда, в котором когда-то крестила своих детей королева Виктория: данную вещь надевали 62 ребенка в течение 163 лет.

3. Шарлотта носила кардиган Джорджа

В 2015 году принц Джордж надел темно-синего цвета кардиган для знакомства с новорожденной сестрёнкой принцессой Шарлоттой. А уже через год юная леди во время Королевского тура по Канаде была в этом же предмете гардероба.

4. Джордж носил шорты принца Уильяма

В 1984 году принц Уильям впервые увидел своего новорожденного брата принца Гарри в больнице Святой Марии. Тогда он был одет в белую рубашку с красной вышивкой и красные шортики. За много лет, в 2015 году, сын Уильяма и Кейт, принц Джордж, пришел в таком же образе на крестины сестры – Шарлотты. Стоит отметит, что швеи немного изменили фасон шортов, а рубашку сшили новую.

5. Джордж донашивал комплект за принцем Уильямом

В 1984 году маленький принц Уильям был на дне рождения королевы Елизаветы в нежно-голубых шортах и такого же цвета рубашке с рюшами. В 2015 году на очередное празднование дня рождения Ее Величества малыша Джорджа одели в тот же комплект.

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