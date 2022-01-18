Как в 40 лет выглядеть на 20. Пять секретов красоты Екатерины Кухар

Во вторник, 18 января, Екатерина Кухар, прима-балерина Национальной оперы Украины, празднует свое 40-летие. Она совсем не выглядит на свой возраст и до сих пор выступает перед зрителями, даря своим танцем эстетическое удовольствие и положительную энергию. Это несмотря на то, что в балете на пенсию уходят с 37 лет.

Аншлаги на ее спектаклях о милой Джульетте или экспрессивной Кармен уже стали традицией. Украинская звезда знает, как успевать строить успешную карьеру и сохранять гармонию в семейном кругу. Читайте в материале OBOZREVATEL, в чем же секрет молодости и красоты именинницы.

Екатерина Кухар как профессиональная балерина много времени уделяет физическим нагрузкам. Ведь ее мышцы должны быть рельефными и в тонусе. Кроме того, звезда не позволяет себе набрать лишние килограммы. Даже на праздники.

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Каждый день утром, кроме понедельника, она в течение часа занимается в балетном классе. Далее по графику у знаменитости репетиция от одного до трех часов (зависит от гастрольного графика). Это не значит, что каждая девушка должна уделять спорту столько же времени. Екатерина Кухар убеждена, что даже 5-10 минут ежедневных занятий помогут усовершенствовать фигуру. Она считает, что главное в спорте – начать.

Профессия балерины помогла украинской звезде научиться "держать спину" всегда и повсюду. Это важно не только для красоты, но и для правильного дыхания, которое должно быть глубоким и спокойным. Когда человек волнуется или находится в стрессовом состоянии, он начинает ускоренно дышать. Екатерина Кухар советует для успокоения держать спину и глубоко дышать. Дополнительно такая "манипуляция" поможет чувствовать себя более уверенно.

Екатерина Кухар, несмотря на стереотипы о балеринах, не испытывает свой организм изнурительными диетами. Она "борется" за идеальную фигуру иначе. Избегает продуктов, от которых набирает вес. Во время беременности это были виноград и картофель. А еще звезда старается не обольщаться товарами в кондитерских магазинах. Она считает, что при тяжелых физических нагрузках и сбалансированном питании можно иногда позволить себе съесть кусочек тортика и получить порцию эндорфинов.

Екатерина системно ухаживает за кожей лица и тела. Она верит, что это должно быть не время от времени, а стать стилем жизни. У нее есть личный чек-лист ритуалов красоты для утра и перед сном, которые занимают от 5 до 20 минут.

Проснувшись, звезда обязательно выпивает стакан воды с лимоном, а вечером уделяет время маскам. Она постоянно заботится о тщательном очищении и увлажнении кожи. Ведь приходится часто путешествовать и перед выступлениями наносить немалый слой грима, что плохо влияет на общее состояние кожи.

Балерина считает, что оставаться молодой и красивой помогает любовь. Не только к себе, но и к своему мужу Александру Стоянову, детям, близким и домашним любимцам. Любовь и забота о родных дарят Екатерине Кухар заряд энергии и помогают постоянно ощущать ритм жизни.

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