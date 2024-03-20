Екатерина Тышкевич, которая несколько дней провела в реанимации, показала последствия сепсиса: тело в страшных рубцах

Популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре 10 дней провела в реанимации, из которых три – в коме, продолжает бороться с последствиями сепсиса. После хирургических вмешательств на руке звезды сериалов "Ничто не случается дважды", "Женский доктор" и других остались страшные рубцы. Знаменитость надеется избавиться от них при помощи лазера и инъекций.

В своем недавнем интервью Тышкевич рассказывала, что планирует избавиться от шрамов, в частности, и из-за профессии, ведь предполагала, что главные роли с "изуродованной" рукой ей "не светят". Уже сейчас в своих InstaStories актриса предстала в кабинете косметолога.

По словам Екатерины, специалиста, который поможет ей попрощаться с сильными рубцами, она посетила впервые. Впечатление от процедуры, как заметила звезда, лишь одно – это очень больно.

"Сегодня впервые проходила лазер и инъекции в руке. Чтобы хоть немного убрать последствия операции после сепсиса. Саму жесть выкладывать не буду, но это очень больно", – поделилась Тышкевич.

Актриса не стала показывать много, однако на обнародованных кадрах все же можно разглядеть ее шрамированную руку.

Напомним, Екатерина выяснила, что сепсис, из-за которого она и оказалась в реанимации, у нее вызвал стафилококк. Он попал в кровь звезды из-за плохо обработанной кожи во время установки катетера в психбольнице, куда артистка легла добровольно.

Рука Екатерины сильно отекла и мучительно болела, а еще вызвала высокую температуру, которую не могли сбить несколько дней. Тышкевич впервые показала, как выглядела ее рука. Кадры шокировали фанатов.

Как писал OBOZ.UA, о болезни Кати Тышкевич стало известно летом 2022 года. Актриса призналась в Instagram, что уже восемь лет борется с загадочной болезнью – нестерпимыми головными болями. Актриса планировала обследование в Дании. Деньги собрали неравнодушные украинцы, и Катя должна была ехать за границу. Однако получила сообщение от врачей, что в ближайшее время ее не могут принять, потому что очень большая очередь на такое обследование.

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