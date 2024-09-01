'Евреи и арабы тоже 'братья'. Как это нам помогает?' Эйнат Кляйн – о войне в Украине, знаковых словах Голды Меир и том, за что уважает Андрея Макаревича

Коренная киевлянка Эйнат Кляйн – профессиональная путешественница, журналистка, бизнесвумен и жена лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича – несмотря на то, что уже 20 лет живет в Израиле, дала интервью на украинском языке эксклюзивно для OBOZ.UA.

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Она вспомнила свое детство и юность в Киеве, рассказала об эмиграции, супружеской жизни и кого уважает из российских знаменитостей. Также Эйнат высказала мнение, каким должен быть государственный язык в Украине, возможно ли перемирие между украинцами и россиянами и каким видит окончание войны.

– Вы родились в Киеве, окончили там школу, университет. Расскажите, что помните из своей жизни в Украине и остались ли близкие вам люди? С кем поддерживаете связь?

– Я действительно первые 20 лет жизни провела в Киеве. Помню все, что должен помнить человек в том возрасте: летний отдых у бабушки с дедушкой в Хмельницком, гимназию, в которой училась, журфак, который окончила. Также первые места работы, друзей и т.д. Как видите, также помню украинский язык (улыбается).

Так случилось, что две мои самые близкие подруги с детства и юности давно живут в Америке и Канаде. К счастью, сейчас мы видимся довольно часто, даже чаще, чем раньше. Кроме того, в Киеве остались родственники моего отца, его мать, сестра и ее дети. Естественно, каждый день приносит новые волнения за их жизнь.

– За почти 20 лет в Израиле вы посещали Украину? Когда были в последний раз?

– До начала полномасштабной войны мои родители оставались в Киеве, и я посещала их несколько раз в год. В марте 2022 года они переехали в Израиль, и с тех пор я в Украине не была. Надеюсь, возможность вернуться в город моего детства и выпить кофе в любимом кафе наступит как можно скорее. Сейчас считаю такой туризм не этичным...

– А какова ваша позиция по языковому вопросу? Звучат разные мнения: то он "не ко времени", то Украине якобы нужны два, а то и три государственных языка (английский и русский).

– Как видите, я отвечаю на ваши вопросы на украинском (улыбается). На мой взгляд, государственным языком Украины должен быть украинский.

– Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, многие СМИ писали, что ваш муж Андрей Макаревич покинул РФ. К тому же, выходит, вы жили на две страны?

– Нет, это неправда. Во-первых, Андрей был связан с Израилем еще задолго до нашего знакомства. Во-вторых, когда началось вторжение РФ в Украину, мы находились в Израиле, потому что я была на девятом месяце беременности, поэтому никто никуда не убегал. В-третьих, не вижу сейчас никакой возможности для жизни на две страны. У нас есть любимый дом в Израиле. Именно эта страна для меня – мой единственный дом.

– Читала, что юной вы каждое воскресенье быстро заваривали себе чай, чтобы в 10 утра уже наслаждаться им под любимую программу "Смак" с Андреем Макаревичем. Какие ощущения у вас теперь, когда знаменитость телевизора – ваша половинка, с которой можно пить чай каждый день? Вы часто вообще готовите и едите вместе? Особенно с появлением ребенка?

– Да, есть в этом сантимент. Сейчас я уже привыкла, и, конечно, мое отношение к Андрею – отношение жены, женщины, друга. А вот когда мы только познакомились, да, мне потребовалось некоторое время, чтобы в голове переключить изображение с телевизора на реального человека. Сейчас вспоминаю это с улыбкой. Готовить мы оба очень любим, иногда даже спорим, кому принадлежит кухня сегодня. Но это все на уровне шуток. Большое счастье, когда можно вернуться уставшим домой, а любимый мужчина готовит тебе ужин. Обожаю!

– Вместе с мужем вы создали интересный проект "Просторы маленькой страны" о святых, не туристических местах Израиля. Как возникла эта идея и откуда у вас столь сильная любовь к этой стране?

– Моя любовь к Израилю оттуда, откуда любовь украинца к Украине. На протяжении тысячелетий во всех еврейских текстах упоминается возвращение в Сион, на Землю Израиля. Можно назвать это культурологическим кодом, можно сказать, что это уже вшито в ДНК. Евреи в Израиль не эмигрируют, а возвращаются. Поэтому каждый метр моей страны для меня имеет значение, дарит вдохновение и вообще – один из смыслов жизни.

Автором фильма стал Илья Аксельрод, прекрасный, талантливый стендапер и режиссер. Ленту мы снимали с участием Совета поселений Иудеи и Самарии. На мой взгляд, получилось легкое, интересное кино, показывающее как туристам, так и израильтянам уникальные места страны, о которых многие даже не догадываются.

– Расскажите о своей жизни в Израиле. Какой она была, когда вы только туда переехали, и теперь?

– У меня отличная жизнь. Я приехала молодой студенткой, сейчас у меня самой уже семья, ребенок, дом, ответственность. Я считаю, что иду по необыкновенному, гармоничному пути и имею полную свободу делать то, к чему лежит сердце. За это я очень благодарна Израилю, своим близким и, безусловно, судьбе.

– Какими были ваши ощущения, когда в 2022 году на страну, где вы родились и росли, напала Россия? Но уже буквально в следующем году ХАМАС атаковал Израиль?

– Как вам сказать. Я была на 9-м месяце беременности, а мои родители и бабушки – под обстрелами в Киеве. До сих пор не понимаю, как я смогла, во-первых, это все пережить, во-вторых, перевезти их в Израиль, не сойдя с ума. Помню, просила тогда еще будущего Эйтана не рождаться, пока я не решу все вопросы. Тогда нам очень помогла организация "Натив" и лично Бенни Брискин, всегда буду им благодарна.

Что касается чувств, здесь я не могу не согласиться с Голдой Меир, которая говорила: "Если твой враг угрожает убить тебя, надо ему верить". К сожалению, удивительное количество людей не верило угрозам в 2014 году, не верило в 2022-м. Теперь, мне кажется, нарратив в Украине изменился.

То же касается и Израиля. 7 октября 2023 г. произошла самая страшная для евреев катастрофа со времен Холокоста. Я верю тем, кто угрожает меня убить, и полностью лишена иллюзий о возможности урегулирования с врагом, чья система координат отличается от моей. С врагом, главной целью которого является моя смерть, с врагом, действующим иррационально. На мой взгляд, в этой ситуации у Украины и Израиля много общего, поэтому между нашими странами должно быть особое понимание.

– Откуда возникло хобби, которое переросло в ваш бизнес – винодельня?

– Со времен коронавируса. Еще до ковида в Израиле я проводила домашние дегустации, сотрудничала с винодельнями и училась в "винном" институте WSET. Когда во время ковида появилось много свободного времени, мы с Андреем решили, что просто хобби может стать чем-то большим, и подняли его на следующий уровень.

– У вашего сына Эйтана сохожее с вашим имя. Кто автор имени и в каких традициях его воспитываете?

– На иврите мое имя и имя сына совсем не похожи, имеют разные буквы и по-разному произносятся. Имя для Эйтана выбрал Андрей из шорт-листа, который я ему предложила. В переводе Эйтан означает "несокрушимый".

Первоначально пытаюсь воспитывать его отзывчивым, деликатным, вежливым. Во вторую очередь для меня очень важно, чтобы он любил свой дом, свое окружение, имел в жизни более высокие ценности. Но сейчас он еще слишком мал для таких категорий. Пока его больше всего беспокоит, как работает экскаватор и позволят ли ему съесть мороженое (улыбается).

– Поддерживаете ли контакты с детьми мужа? Сын Андрея – Иван – засветился в скандальном российском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", который еще и называют рупором российской пропаганды. Не знаете, как так вышло? Все же папу называют главным критиком Путина.

– Я была бы очень рада более частому общению с ними, они все – замечательные люди, уже взрослые, со своей жизнью, интересами, карьерой и т.д. К сожалению, мы живем в разных странах, и это многое усложняет.

– О вас очень мало писали украинские медиа, зато россияне не могут забыть. Ваш комментарий в Instagram под постом известного нейрохирурга в России Андрея Кащеева вызвал большой резонанс, пропагандистка Маргарита Симоньян обозвала вас фашисткой и не только. Как относитесь к таким обвинениям?

– Мне совершенно безразлично, что пишут обо мне российские медиа. У меня есть более интересное чтение, чем Симоньян.

– Как считаете, есть ли у России шанс в будущем избавиться от гомофобии, фашизма, шовинизма и стать свободной, демократической страной?

– Мы всегда надеемся на лучшее, да?

– Украинцы и россияне – "братья"? Есть ли смысл с ними общаться и пытаться что-нибудь донести?

– Евреи с арабами тоже "братья", но как это нам сегодня помогает? Вижу в этом слове еще одну возможность для манипулирования и подмены смыслов. Я считаю, что сейчас у Украины есть все возможности и инструменты для определения собственного пути, самоидентификации и выбора вектора развития.

Только Украина сегодня может решать, кто для нее брат, а кто нет, и никто не имеет морального права решать это за нее.

– Кого из российских знаменитостей уважаете за их позицию?

– Я уважаю своего мужа. Я уважаю всех тех, знаменитостей или простых граждан, кто, несмотря на утрату каких-либо материальных благ, занял однозначную позицию, потому что бывают в жизни ситуации, когда ты как человек просто не имеешь права не иметь позиции или не выражать ее.

– Каким вы видите завершение войны в Украине? Что должно произойти, чтобы добро наконец-то победило зло? Что бы вы хотели пожелать украинцам в это нелегкое для них время?

– Я вижу этот день большим праздником, когда все потерявшие свой дом смогут его отстроить и счастливо жить в мире, безопасности и покое. К сожалению, этот праздник будет со стальным привкусом во рту, потому что потерянные жизни не вернуть, сломанные судьбы не исправить. Всю ту пролитую кровь не перелить обратно в вены.

Но я желаю всем украинцам и тем, для кого Украина является родной страной, как можно скорее вернуть свой дом и строить в нем свободную, самостоятельную жизнь, и никогда больше не видеть войны на своей прекрасной земле.

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