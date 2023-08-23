Познакомились в Эфиопии, но родом из Киева: как выглядит четвертая жена Макаревича и как она поддержала Украину. Фото

Жена известного российского музыканта Андрея Макаревича, который с 2014 года осуждает путинский режим и поддерживает Украину, – киевлянка Эйнат Кляйн. Настоящее ее имя Инна Калинина. Женщина уже долгие годы живет в Израиле, где в марте 2022 года родился ее с артистом общий сын Эйтан.

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Украинка, как и ее звездный супруг, после полномасштабного вторжения РФ публично осудила действия страны-террористки. Более того, в своих соцсетях она неоднократно переходила на украинский язык. OBOZREVATEL решил рассказать, что известно о четвертом браке лидера группы "Машина времени" и как Кляйн высказывалась о России, Украине и войне.

После своего третьего развода Макаревич больше не собирался ставить очередной штамп в паспорте, однако встреча с Эйнат кардинально изменила его планы. Познакомились супруги в Эфиопии, где Кляйн работала гидом.

Известно, что женщина после переезда в Израиль увлеклась историей, исследованиями, получила два высших образования и выучила пять языков. Она работала журналисткой, фотографом и, как мы уже заметили выше, гидом. Своим широким кругозором, интеллектом и нестандартным взглядом на жизнь она и покорила артиста, который был старше ее на 30 лет.

В 2019 году пара сыграла скромную свадьбу в кругу самых близких людей по еврейским традициям. Для Кляйн этот брак также стал не первым, она уже была замужем ранее.

А уже в 2022 году Макаревич обрадовал поклонников новостью – он в четвертый раз стал отцом. Молодая супруга в Тель-Авиве родила звезде сына, которому дали необычное имя Эйтан.

У ребенка израильское гражданство, а российского у него не будет. Кляйн откровенно призналась, что паспорт РФ вызывает у нее чувство брезгливости. Помимо этого, женщина сравнивает Россию с Мордором, где нет даже малейшего уважения к людям.

"Новости из Мордора все более и более страшные. Запрос на 9 лет колонии для Яшина (российский политзаключенный – ред.). Уверена, дадут, увы, почти максимум. Аресты за госизмену и фейки о "второй армии мира". Тотальный запрет ЛГБТ в любых формах. Жду, когда вернут принудительную стерилизацию. Пролистав в голове свой фб поняла, что, будь я гражданкой России, заработала бы уже на пожизненное, а так мне грозит лишь депортация. Кто-то, помню, все недоумевал, что же я не желаю себе и Эйтану паспорт РФ. Да вот поэтому (помимо чувства брезгливости)", – написала жена Макаревича у себя в соцсетях.

Кляйн не сомневается, что война закончится поражением России. Однажды она разместила фотографию с сыном в сине-желтых цветах и на украинском языке написала: "Перемога буде за нами".

Напомним, ранее Макаревич записал песню, в которой рассказал правду о современной России и ее гражданах. Впрочем, оппозиционер не упомянул в тексте название своей родины, однако догадаться, что речь идет именно о стране-агрессоре, было вовсе не трудно.

OBOZREVATEL также сообщал, что Макаревич отреагировал на "результаты" псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях. Он задал один меткий вопрос, ставящий под сомнение всю пропаганду Кремля.

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