Не мог подняться с кровати: звезда "Дизель-шоу" Крутоголов показал первое видео с сыном после ДТП

Украинский актер и телеведущий Егор Крутоголов обнародовал первое видео со своим старшим сыном Львом, который находится в больнице в Италии после ДТП. Мальчика и его маму развлекал доктор, показывая семейству карточные фокусы. Ребенок смотрел на "шоу" не поднимаясь с кровати.

Ролик сняла избранница звезды "Дизель-шоу" Екатерина, которая присматривает за мальчиком в палате. Знаменитость поделился кадрами в личном Instagram-аккаунте и признался, что в украинских больницах ничего подобного не видел (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Сотрудник больницы в маске и медицинском халате предложил юному пациенту запомнить одну карту из колоды, чтобы потом попытаться ее угадать. Крутоголов-младший, очевидно, пока что не может сидеть или вставать из кровати. Он смотрел на фокусы лежа и смеялся.

"Вчера приходил к Леве доктор и… показывал фокусы!" – восхитился украинский комик. Деталей о состоянии сына он не раскрыл. В комментариях поклонники пожелали мальчику скорейшего выздоровления.

Льву Крутоголову – 12 лет. Он профессионально занимается картингом, берет участие во многих соревнованиях и даже становился чемпионом Украины.

12 февраля во время отборочных гонок WSK на трассе SouthGarda одного из участников развернуло против движения. Крутоголов-младший не смог избежать столкновения, его машина перевернулась.

Ребенок попал в отделение интенсивной терапии, куда пациента доставили из первой больницы с помощью вертолета. Через несколько дней 12-летнего гонщика перевели в обычное отделение. Как рассказал звезда "Дизель-шоу", у Льва диагностировали ушиб внутренних органов.

Отметим: Крутоголов вместе с женой Екатериной воспитывают двух сыновей: Льва (12) и Максима (2). Пара жената с 2006 года.

Коротко о звезде:

Егор Крутоголов – 41-летний украинский телеведущий, актер, художественный руководитель "Дизель Студио", участник "Дизель Шоу". Родом из Николаева. Свою карьеру начинал в КВН еще в студенческие годы.

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