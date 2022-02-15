Сын звезды "Дизель-шоу" Крутоголова попал в ДТП: мальчика доставляли в больницу вертолетом

Сын украинского комедийного актера и телеведущего Егора Крутоголова попал в ДТП в Италии. 12-летний Лев, который профессионально занимается картингом и берет участие во многих соревнованиях, оказался в больнице с повреждением внутренних органов. Во время его госпитализации использовался вертолет.

Инцидент случился 12 февраля во время отборочных гонок WSK на трассе SouthGarda. Об этом звезда "Дизель-шоу" сообщил на личной странице в Instagram, также опубликовав фотографию старшего сына на больничной койке.

"Одного из участников развернуло против движения, и Лев не смог избежать контакта, в результате чего перепрыгнул через машину соперника и перевернулся", – пояснил ситуацию актер.

Сперва мальчика срочно госпитализировали в ближайшую больницу, но потом вертолетом доставили в другое медучреждение. Два дня он находился в палате интенсивной терапии, после чего маленького пациента перевели в обычное отделение.

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Сейчас состояние Льва врачи оценивают как стабильное: температура не повышалась, внешних повреждений нет, но есть ушиб внутренних органов. Крутоголов отметил, что не сообщал о ДТП раньше, так как ему было "не до этого".

"Больше всего нервов досталось моей жене, Кате, которая была и продолжает быть с ним там. Двое суток на кресле – это лишь цветочки по сравнению с тем, что ей пришлось пережить там", – написал телеведущий. Он добавил, что влюблен в самую сильную женщину в мире.

Отметим: Крутоголов вместе с женой Екатериной воспитывают двух сыновей: старшего Льва (12) и младшего Максима (2). Пара жената с 2006 года.

Коротко о звезде:

Егор Крутоголов – 41-летний украинский телеведущий, актер, художественный руководитель "Дизель Студио", участник "Дизель Шоу". Родом из Николаева. Свою карьеру начинал из КВН, в который стал играть еще в студенческие годы.

Как писал OBOZREVATEL, 8 февраля возле Сумского рынка в Харькове в автомобильную аварию попал личный водитель украинского певца Сергея Бабкина Александр. В ДТП он получил довольно тяжелые травмы: врачам пришлось зашивать раны на голове пострадавшего, а его глаз не открывался.

Александр работал с артистом много лет. Инцидент случился, когда мужчина привез музыканта домой со студии и возвращался к себе. По словам Бабкина, водитель машины, которая врезалась в авто Александра, был пьяным.