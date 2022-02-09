"Мисс Украина Вселенная" второй раз попала в ДТП на Mercedes почти за 2 млн гривен

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
934
'Мисс Украина Вселенная' второй раз попала в ДТП на Mercedes почти за 2 млн гривен

Украинская модель, блогер и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях попала в ДТП на своем Mercedes стоимостью почти 2 миллиона гривен. Это не первая авария с участием 27-летней знаменитости. К счастью, звезда не пострадала, а вот красное авто пришлось на эвакуаторе "госпитализировать" на СТО.

На неприятное дорожно-транспортное происшествиеАнна отреагировала с улыбкой. В своих Instagram-stories она объяснила, что произошло, задумавшись о личном водителе.

По словам Неплях, в небольшой аварии, произошедшей "на ровном месте", виноват неудачный разворот, в результате которого Mercedes остался без бампера.

"Господи, это какой-то кошмар. Я даже не знаю, как это описать... Я просто разворачивалась, просто заехала на въезд и сорвала бампер. Следующая моя машина точно будет высокой, потому что это не мое", – прокомментировала обладательница короны.

Видео дня
Анна Неплях повредила дорогой автомобиль

Знаменитость предположила, что ей не везет с машинами. Несмотря на это, она очень любит находится за рулем.

Неплях удалось покататься на эвакуаторе, который отвез поврежденное авто на СТО для дальнейшего ремонта.

Неплях показала последствия своего неудачного разворота на Mercedes

И хотя "Мисс Украина Вселенная" была взволнована из-за курьеза на дороге, с ее лица не сходила улыбка. Она объяснила, что старается воспринимать неприятности легко и мыслить позитивно.

"Меня очень радует моя реакция на стрессовые ситуации. Я не расстроилась. Да, ситуация, скажем так, неприятная, но я быстро включила мозг: это туда, это сюда, вот с эвакуатором едем на СТО. Там все сделают, тем временем водитель заберет меня и отвезет по делам. Прикольно. В жизни что-то интересное происходит", – украинская красавица.

После ДТП Неплях рассказала о своем позитивном настроении

Напомним, в ноябре 2021 года Неплях спровоцировала ДТП. В аварии никто из водителей не пострадал, однако авто девушки получило серьезные повреждения.

Коротко о знаменитости:

  • Анна Неплях – украинская модель, художница и блогер. Родом из Днепра. Окончила Киевский университет строительства и архитектуры. В 2017 году представляла Украину на конкурсе "Мисс Интерконтиненталь". В полуфинал она не прошла. В 2020 году появилась на шоу "Холостяк" телеканала СТБ, где сражалась с соперницами за сердце Макса Михайлюка. Но ушла из реалити в седьмом выпуске. В 2021-м представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Неплях взволновала сеть новой серией своих сексуальных фото. 27-летняя красавица позировала перед камерой в соблазнительном белье.

Обращение команды OBOZREVATEL
автоИнстаграмшоу-бизнесзвездыДТПАнна Неплях