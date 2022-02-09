'Мисс Украина Вселенная' второй раз попала в ДТП на Mercedes почти за 2 млн гривен

Украинская модель, блогер и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях попала в ДТП на своем Mercedes стоимостью почти 2 миллиона гривен. Это не первая авария с участием 27-летней знаменитости. К счастью, звезда не пострадала, а вот красное авто пришлось на эвакуаторе "госпитализировать" на СТО.

На неприятное дорожно-транспортное происшествиеАнна отреагировала с улыбкой. В своих Instagram-stories она объяснила, что произошло, задумавшись о личном водителе.

По словам Неплях, в небольшой аварии, произошедшей "на ровном месте", виноват неудачный разворот, в результате которого Mercedes остался без бампера.

"Господи, это какой-то кошмар. Я даже не знаю, как это описать... Я просто разворачивалась, просто заехала на въезд и сорвала бампер. Следующая моя машина точно будет высокой, потому что это – не мое", – прокомментировала обладательница короны.

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Знаменитость предположила, что ей не везет с машинами. Несмотря на это, она очень любит находится за рулем.

Неплях удалось покататься на эвакуаторе, который отвез поврежденное авто на СТО для дальнейшего ремонта.

И хотя "Мисс Украина Вселенная" была взволнована из-за курьеза на дороге, с ее лица не сходила улыбка. Она объяснила, что старается воспринимать неприятности легко и мыслить позитивно.

"Меня очень радует моя реакция на стрессовые ситуации. Я не расстроилась. Да, ситуация, скажем так, неприятная, но я быстро включила мозг: это туда, это сюда, вот с эвакуатором едем на СТО. Там все сделают, тем временем водитель заберет меня и отвезет по делам. Прикольно. В жизни что-то интересное происходит", – украинская красавица.

Напомним, в ноябре 2021 года Неплях спровоцировала ДТП. В аварии никто из водителей не пострадал, однако авто девушки получило серьезные повреждения.

Коротко о знаменитости:

Анна Неплях – украинская модель, художница и блогер. Родом из Днепра. Окончила Киевский университет строительства и архитектуры. В 2017 году представляла Украину на конкурсе "Мисс Интерконтиненталь". В полуфинал она не прошла. В 2020 году появилась на шоу "Холостяк" телеканала СТБ, где сражалась с соперницами за сердце Макса Михайлюка. Но ушла из реалити в седьмом выпуске. В 2021-м представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Неплях взволновала сеть новой серией своих сексуальных фото. 27-летняя красавица позировала перед камерой в соблазнительном белье.