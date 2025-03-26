'Его волнует только одно'. Телеведущий Фима Константиновский высказался о скандальном Антоне Лирнике, который жил и работал в России

Юморист и телеведущий Фима Констатиновский рассказал, что думает о бывшем коллеге Антоне Лирнике, с которым вместе снимался в телешоу "Лига смеха" и имел другие общие проекты. Как известно, популярный в свое время в Украине артист Антон Лирник до полномасштабного вторжения жил и работал в России, а с началом войны выехал из страны-агрессорки. Но не вернулся в Украину, а осел с семьей в Турции. А потом стало известно, что он уже устроился в Испании.

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Фима Константиновский говорит, что, по его мнению, Антона Лирника в жизни волнует только одно: деньги, а конкретной политической позиции у него нет. Об этом телеведущий рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Откровенно говоря, мне безразлично, что происходит с Антоном Лирником, – говорит Фима Константиновский. – Хотя до большой войны я часто пересекался с ним, и у нас были общие проекты. Однако за эти три года ни разу не думал о нем. Что он за человек? Я считаю, что это человек, пытавшийся усидеть на двух стульях. У него нет определенной позиции. И творческого полета. Мне всегда казалось, что его главная цель в творчестве – это деньги. Он хотел зарабатывать – это единственное, что его волновало, на мой взгляд. Конечно, деньги в творчестве играют большую роль. Но когда они становятся основным стимулом, то из этого ничего хорошего не выйдет".

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший участник "Дизель шоу", актер Олег Иваница, который с начала вторжения вступил в ряды ВСУ, тоже высказался об Антоне Лирике, с которым вместе работал в кинопроизводстве : "Очень хорошо, что он не стал там совсем Молочным (Андрей Молочный – актер популярного украинского скетч-шоу "Файна Юкрайна", который тоже в свое время уехал в Россию, а ныне известен своими украинофобными заявлениями и поддержкой агрессии в Украине. – Ред.) – А то, что он оказался за границей, не вернулся в Украину – это его выбор и решение. Хотя знаете, когда медийные личности выезжают из страны, это влияет на общее эмоциональное состояние в стране. Люди начинают думать: "О, этот уехал и он тот упаковал чемоданы. Что делать?" Выехавшие известные люди это в минус стране, потому что негативно влияет на общественное мнение".

OBOZ.UA также рассказывал, как живется ныне артисту Антону Лирнику, которому долгие годы удавалось зарабатывать в двух странах. А после полномасштабного вторжения – "повезло" испытать страшный гнев украинцев из-за одного сообщения в Instagram.

Полное интервью с телеведущим и актером Фимой Константиновским читайте на OBOZ.UA в четверг, 27 марта.

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