Экс-участник 'Дизель Шоу' Олег Иваница, который ушел из проекта из-за страшной трагедии, признался, общается ли с бывшими коллегами

Актер Олег Иваница, в свое время неожиданно покинувший юмористический проект "Дизель Шоу", участником которого был несколько лет, рассказал, общается ли сейчас с экс-коллегами. Артист ушел из коллектива после трагического ДТП, в которое попал коллектив в октябре 2018 года, возвращаясь с гастролей. В страшной аварии погибла актриса Марина Поплавская.

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В интервью OBOZ.UA артист рассказал, что недавно имел теплую встречу с участницей "Дизелей" Викторией Булитко. Артистка приезжала с концертом в батальон, где служит Олег Иваница, который встал на защиту страны с первого дня полномасштабного вторжения.

"В Instagram иногда вижу, как они готовятся к очередному концерту, – отвечает Иваница на вопрос, смотрит ли сейчас "Дизель Шоу". – Но общаемся не очень часто. Вот у нас было недавно событие – батальону исполнился год. Мы устроили небольшой концерт. Звукорежиссер Саша Белкин, тоже работавший с "Дизелями", попросил Викторию Булитко приехать выступить со своей новой группой. Был очень рад ее видеть".

Актер говорит, что если бы ему сейчас предложили вернуться в "Дизель Шоу", он бы не принял это предложение. И вообще, по его словам, он не любит вспоминать прошлое: "Да не люблю разговаривать на эту тему, давайте о чем-нибудь другом".

Актер поддерживает дружеские отношения с родной сестрой Марины Поплавской – Людмилой. Правда, признается, что ни разу не был на могиле погибшей подруги: "Мы долгое время общались с Людмилой, сестрой Марины. Но я ни разу не был на могиле Марины. У меня своеобразные взгляды на эти вещи. Очень не люблю похороны. Эта фраза: "Ой, на кого ты нас покинул" демонстрирует, что ты переживаешь за себя. Тебе себя жалко. Вместе с тем, понимаю, что моя позиция не совсем правильная, потому что людям это нужно, нередко родственники собираются вместе только на каких-нибудь значительных событиях – юбилеях, например. И на похоронах – такие реалии".

Напомним, после гибели Марины Поплавской Олег Иваница публично объявил на личной странице в Instagram, что смерть коллеги оказалась для него сильным ударом. И он не видит себя больше в "Дизель Шоу": "Не вижу себя больше в рамках проекта. Как ни стараюсь. Когда происходят трагические события, в голове звоном звенит вопрос: "Почему?". Оно настолько пронзительное, что отсутствие ответа вообще неприемлемо, – написал Иваница. – Не надо было ехать ночью. Что нужно было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не произошло!"

Полное интервью с Олегом Иваницей читайте на OBOZ.UA здесь.

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