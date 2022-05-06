Ефросинина рассказала об особой роли Кравец в своей жизни во время войны: она стала моим психологом

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что в первый месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса Елена Кравец стала для нее личным психологом. По ее словам, это было очень неожиданно, и она не поверила бы, если бы ей раньше сказали, что такое произойдет.

"Мог бы кто мне сказать, что Елена Кравец станет моим психологом, я бы никогда не поверила. После этого есть только одна фраза: "но и в войну все не верили", – поделилась Ефросинина в интервью для программы "Зірковий шлях".

Телеведущая отметила, что именно актриса помогла ей решиться уехать с детьми из Украины, указав, что жизнь всегда удастся вернуть, а малышей – нет.

"Ты вернешь себе жизнь потом, но ты никогда не вернешь себе детей. Дети не должны оставаться без будущего, или с мамой, которая сойдет с ума, потому что страх, который ты испытываешь каждую ночь сидя в бомбоубежище, он будет тебя разрушать. Ты не будешь, ни детям помогать, ни людям, потому что тебя уничтожит страх", – вспоминает она слова Кравец.

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Звезда также рассказала, что поддерживает общение с певицей Олей Поляковой, фотографом Соней Плакидюк и другими подругами. Женщины делятся новостями и записывают видео друг для друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ефросинина заявила, что не пошла бы на интервью к российской журналистке Ксении Собчак, поскольку, по мнению звезды, россиянка после 28 февраля стала "и вашим, и нашим". Ведущая считает, что та прикрывается попытками дать слово обеим сторонам, когда все очевидно.