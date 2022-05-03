Кілька років тому я перекладав роман чилійської письменниці Ісабель Альєнде "Японський коханець". Дія роману відбувається в двох часових вимірах - у сьогоденні і в роки Другої світової війни. Перекладач повинен не просто тлумачити текст, а й добре знати контекст, тож оскільки коханець японський, довелося студіювати відповідну літературу.

Так я дізнався про Токійський трибунал. Ми більше чи менше знаємо про Нюрнберзький процес над нацистськими злочинцями - колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. А між тим 76 років тому, 3 травня 1946 року, в Токіо відбулося перше засідання Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу, відомого також як Токійський трибунал.

На лаві підсудних опинилися 28 військових злочинців. Один з них був визнаний неосудним через психічне захворювання, двоє померли під час судового слідства. Вироки - в семи випадках смертна кара, у більшості (шістнадцять) довічне ув'язнення. Вироки ухвалювалися за 55 статтями, всі злочини були поділені на три групи - злочини проти миру, злочини вбивства, злочини проти звичаїв війни та проти людяності.

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Серед підсудних були не лише один маршал, тринадцять генералів і два адмірали, а й кілька колишніх прем'єр-міністрів, міністри закордонних справ (вітання сєргєю лаврову), культури (вітання колишньому міністру культури рф, а нині помічнику президента і головному російському переговорнику Владіміру Мединському).

Чи не найодіознішою фігурою серед підсудних був Тодзьо Хідекі. Судіть самі: під час Другої світової війни - з жовтня 1941 по липень 1944 прем'єр-міністр , а крім того, у різні періоди тимчасово начальник генерального штабу, міністр закордонних справ, культури, промисловості, озброєнь... У грудні 1948 року за вироком Токійського трибуналу Тодзьо Хідекі був страчений через повішання у тюрмі, де відбував покарання.

Після Токійського трибуналу людству доводилося створювати ще два - Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії та Міжнародний трибунал щодо Руанди. Росія на черзі, громадяни путін, шойгу, лавров, приготуватися - наступна зупинка ваша...

Головне, не дати росії можливості використати будь-які переговори для уникнення кримінальної відповідальності її політичного та військового керівництва і колективної відповідальності народу країни-агресора.