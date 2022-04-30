Ефросинина рассказала о звонке Галкина после Одессы: он потерял все, замка уже нет, готовится уголовное дело

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась разговором с осуждающим войну в Украине русским артистом Максимом Галкиным после ракетных обстрелов Одессы. По ее словам, против пародиста в РФ уже готовится уголовное дело по его позиции.

Телеведущая рассказала, что Галкин звонил ей еще в начале войны, но тогда она боялась брать трубку, потому что могла услышать: "как вы там? Держитесь". Ефросинина в комментарии передаче "Гроші" сказала, что именно антивоенные обращения россиянина стали положительным сигналом к разговору.

"Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка (в поселке Грязь под Москвой, – ред.) уже нет. Все забрали, готовят уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. С ним происходит все то, чего боятся артисты в России", – указала она.

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Телеведущая добавила, что репутация Галкина "испорчена", пока Россией будет руководить действующая власть. В то же время, Ефросинина вспомнила слова артиста после обстрелов Одессы оккупантами.

"Он сказал отличную фразу: "да ты понимаешь, что я как раз считаю, что то, что я делаю, – это нормально! Это естественная реакция на то, что происходит в Украине. Но выходит, что я белая ворона, потому что все остальные молчат", – отметила она.

Звезда заметила, что Галкин сделал свой выбор, за который она благодарна, выбор – потерять все, но оставить совесть.

"Он очень переживает, считает, что это не помогает, что россиян украинцы проклянут навсегда. Я сказала, что это так, но украинцы все равно видят поддержку", – подытожила Ефросинина.

Напомним, накануне Галкин задал несколько конкретных вопросов, адресованных российскому правительству. Артист поинтересовался, как выходит, что Россия совершает зверства на украинских землях, однако одновременно с этим выставляет себя невиновной в глазах народа.

Как писал OBOZREVATEL ранее, советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле вступилась за Максима Галкина и его жену Аллу Пугачеву после того, как журналистка-путенистка Маргарита Симоньян назвала артиста геем, женившимся на "пожилой женщине".