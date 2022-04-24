Галкин обратился к пропагандистам из Кремля: в таком количестве страшных вещей виновата Россия

Российский пародист Максим Галкин, осудивший нападение России на Украину и переехавший жить в Израиль, задал несколько конкретных вопросов, адресованных российскому правительству. Артист поинтересовался, как выходит, что Россия совершает зверства на украинских землях, однако одновременно с этим выставляет себя невинной в глазах народа.

В частности, россиянина поразила циничная ложь Кремля по поводу обстрела многоэтажки в Одессе, резни в Буче и разрушении Мариуполя. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У меня есть несколько вопросов, которые я хочу здесь задать. Вот вчера, накануне Пасхи летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Умирает семья, умирает 3-месячный ребенок. Как это все бьется, объясните мне?" – спросила звезда.

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Галкин выразил удивление, почему официальные представители России одновременно молятся за мир с Папой Римским, везут священный огонь в Россию, пока с ее территории в мирное населения летят ракеты.

"Или это снова не мы? Я слышал объяснение, что высокоточные ракеты попали в дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, не должно работать ПВО и все будет хорошо?" – задал артист второй вопрос.

Россиянин поинтересовался, почему руководство его страны ежедневно отдает преступные приказы, приводящие к сотням смертей невинных украинцев, однако продолжает убеждать народ в своей невиновности.

"В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче – это не мы. Малайзийский "Боинг" сбивают – это не мы. Мариуполь сравняли с землей – это не мы. Ракета летит в Одессу – это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы что там делаем?" – спросил Галкин.

Он также выразил соболезнования всем родственникам и друзьям погибших мирных людей в Одессе, пострадавших от жестокого российского нападения.

Стоит добавить, что Максим Галкин отключил возможность оставлять комментарии, ведь выяснил якобы некоторым россиянам платят деньги за каждое слово, написанное под его постами. Конечно, речь идет только о негативных сообщениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне пародист объяснил, почему после начала полномасштабной войны уехал в Израиль и организовывает концерты только за границей. Артист пожаловался, что в России его притесняют после антивоенного поста.