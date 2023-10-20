Ефросинина и Горбунов, Полякова и Кароль и другие. Почему известные украинские звезды стали врагами

Конкуренция в шоу-бизнесе, как и в любой другой сфере – привычное дело. Однако иногда это не просто желание быть первым в своей области, это настоящая личностная вражда. Возникает она по разным причинам: неосторожное высказывание в интервью, неудачно сформулированное обращение или обстоятельства, которые для фанатов остаются загадкой.

Среди украинских звезд также немало врагов. Что интересно, иногда конфликты возникают между знаменитостями, которые долгое время были близкими друзьями. Подробнее о таких и других случаях расскажем в материале OBOZ.UA.

Оля Полякова и Тина Кароль

Эти две певицы давно конкурируют за звание главной украинской поп-иконы, но это можно списать на нормальную профессиональную конкуренцию, от которой в шоу-бизнесе никуда не спрятаться. Однако конфликт набрал обороты, когда Полякова перешла на личности. В одном из выпусков шоу "Маска", где "королева ночи" была судьей, она назвала свою коллегу "известной плакальщицей на похоронах".

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Эта фраза возмутила многих зрителей, а вот сама Тина Кароль, которая в 2013 году стала вдовой, ответила: "Оля, ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради жизни сына. Но не на похоронах, а за здоровье и за силу высоты в близости родных душ. Моя ты радость". Впоследствии звезда пристыдила авторов шоу, которые оставили скандальную фразу Поляковой в эфире, хотя могли этого не делать.

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов

Эти двое вместе вели шоу "Подъем" на Новом канале, были не просто коллегами, но и довольно близкими друзьями, которые всегда поздравляли друг друга с праздниками и публично поддерживали. Впрочем, когда Горбунов попал в громкий скандал из-за съемок комедийного сериала "Ингулец" за 33 миллиона гривен из госбюджета, а от Ефросининой потребовали комментариев по этому поводу, она заявила: "Да от*битесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году". Для фанов это стало большим шоком, всем сразу приспичило узнать, какая же кошка пробежала между бывшими соведущими и приятелями. Впрочем, ни Маша, ни Юра вдаваться в подробности не стали.

Горбунов лишь заметил, что с Ефросининой также прекратила общаться его жена Екатерина Осадчая, а еще добавил: "Пусть Маша сама расскажет, что произошло, пусть это прозвучит из первых уст. А я послушаю. Для меня она не исчезла. Для меня Маша – это Маша, наш общественный деятель, которая очень много делает для победы, которая никуда не уехала, которая здесь, в Украине. Для меня она жива, я для нее нет. Почему? Это очень интересная история. Это история довоенная, это будет очень интересно".

Илона Гвоздева и MELOVIN

В одном из интервью танцовщица сделала ряд скандальных заявлений о ЛГБТ-сообществе, назвав его представителей "психически больными людьми". Конечно, многие обвинили звезду в нетолерантности и гомофобии, в том числе и певец MELOVIN, являющийся бисексуалом. В это время он как раз участвовал в проекте "Танцы со звездами", где снималась и Гвоздева. Артист обвинил танцовщицу в лицемерии, а также заявил, что она "пробила дно человечности". После вылета музыканта из шоу хореограф не скрывала своей радости.

Впрочем, после полномасштабного вторжения Гвоздева призналась, что изменила свое отношение к ЛГБТ, ведь многие представители этого сообщества взяли в руки оружие и отправились на фронт защищать родную землю от врага.

Слава Демин и Алекс Топольский

Алекс Топольский – главный герой 12 сезона шоу "Холостяк". В одном из выпусков выяснилось, что его близкий друг – известный теле- и радиоведущий Слава Демин. Они дружат, а вернее уже дружили с самого детства. "Холостяк" даже крестил сына шоумена. Впрочем, 20-летней дружбе пришел конец. По словам Демина, это произошло из-за "разногласий во взглядах на жизнь и отношения между людьми". Он также добавил: "Мы дружили с самого детства, но иногда приходит тот момент, когда дружба заканчивается и когда не хочется терять гармонию с собой, поэтому лучше не общаться с некоторыми людьми. Это моя позиция"

Тем временем Алекс, который, к слову, после полномасштабного вторжения поселился на Бали, заявил, что бывший друг радуется его проблемам. Более того, он заблокировал в соцсетях не только ведущего, но и его сына, который является его крестником.

Как писал OBOZ.UA ранее, Оля Полякова попала в громкий скандал из-за выступления на пышной свадьбе экспрокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы Государственного бюро расследований (ГБР) Роксоланы Москвы. Роскошное празднование молодоженов назвали "пиром во время чумы", ведь один только двухметровый торт, по оценкам кондитеров, может стоить больше 100 тысяч гривен. Звездам, развлекающим гостей на торжестве, тоже "прилетело", поэтому Полякова после волны хейта решила прокомментировать ситуацию.

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