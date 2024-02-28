Ефросинина, Джамала, Сенцов и другие звезды, которые родились или выросли в Крыму, но из-за России не могут туда вернуться

Российская оккупация Крыма 2014 года больно ударила по всем украинцам, но тяжелее всего ее переживают проукраинские жители полуострова и люди, которые вынуждены были покинуть свой дом, не желая подчиняться террористам. Среди таких украинцев были и звезды, которые не могут вернуться в города, где провели детство и юность.

OBOZ.UA решил вспомнить истории медийных деятелей, которые уже давно не могут посетить родные края. Все они с болью отзывались о полуострове.

Злата Огневич

Певица родилась в РФ, но много переезжала, ведь отец Златы Огневич – военный хирург. С пяти лет артистка жила в Судаке, а в 2013 году стала заслуженной артисткой АР Крым. Этого звания в апреле 2022-го пророссийская "власть" полуострова ее лишила.

"Крым – это Украина. Спасибо за честь быть в компании "лишенных". Я думала, что это произошло давно, еще со времен аннексии, потому что я говорила и говорю, что Крым – это Украина! Странно, что они решили сделать это только сейчас. Что я могу сказать вам, мои не друзья из Крыма, я вам советую читать книги и развивать свой интеллект, а не заниматься популизмом", – говорила звезда.

Маша Ефросинина

"Все мое детство прошло в Крыму. Я поехала поступать в университет, и для меня Керчь – это просто розовый рай, несмотря на то, что он – маленький городок", – рассказывала ведущая.

Она делилась, что до 2022 года не ездила на полуостров из-за опасений увидеть изменения в людях, а еще из-за страха провокаций. За проукраинские высказывания матери двоих детей поступало очень много угроз.

Джамала

Певица крымскотатарского происхождения в своем творчестве воспевает проблемы и вызовы собственного народа, но в Крым ей дорога заказана уже давно. Она еще поддерживает связь с некоторыми жителями, ожидающими ВСУ.

"Они знают, они ждут. Как человеку, как женщине, мне бы хотелось избежать потерь. Я не хочу, чтобы погибали люди. Но я не знаю, как будут дальше происходить события. Но то, что наше должно вернуться, – это я точно знаю", – сказала украинка, скучающая по родному дому.

ANNA MARIA

Дуэт сестер, который в прошлом оскандалился своей "неоднозначной" позицией по поводу оккупации Крыма и российской агрессии, а сейчас ездит выступать перед украинскими военными на передовую, недавно потерял мать. Она не только оставалась там с 2014 года, но и работала на преступную власть.

Олег Сенцов

"Где-то там, позади, любимый Крым. К нему стало немного ближе, но путь еще предстоит тяжелый", – писал режиссер и бывший политзаключенный Кремля родом из Симферополя.

Он своими силами борется за свободу Украины в составе ВСУ. Режиссер уверен в силе нашей армии и не сомневается в деоккупации.

Ахтем Сеитаблаев

Украинский кинодеятель крымскотатарского происхождения, заслуженный артист АР Крым, также не может попасть домой из-за своей проукраинской позиции. Однако он продолжает бороться за остров и подчеркивает, что Россия никогда не выигрывала войну за него.

Ксения Мишина

Украинская актриса была в Крыму в 2022 году, когда наведывалась к маме в Севастополь за месяц до полномасштабного вторжения РФ. Поклонникам звезда показала родной двор, в котором росла, и рассказала о необычных "ритуалах" с мамой.

Надя Дорофеева

У певицы в Крыму есть родные, к которым она не ездила со времен оккупации. "Ко мне приезжает мама, брат. Бабушка – нет, ей уже физически сложно. Мама не готова, потому что у нас там вся семья. Мама ухаживает за бабушкой, у мамы есть брат, еще сын – мой брат. Короче, там вся семья", – делилась артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из украинских звезд сполна почувствовал, что такое "русский мир". Их города стерты с лица земли, некоторые родственники умерли, а другие – остаются в оккупации.

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