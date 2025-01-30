Единственный выход заблокировало дерево: 75-летняя Мерил Стрип чудом спаслась от пожаров в Лос-Анджелесе

Легендарная американская актриса Мэрил Стрип чудом спаслась во время смертоносных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, из-за которых была объявлена масштабная эвакуация в январе. Ей, как и другим знаменитостям, пришлось покинуть свой дом в элитном районе.

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Звезда фильма "Дьявол носит Prada" получила сообщение о необходимости немедленной эвакуации, но когда попыталась выехать, на ее пути возникло препятствие. Подробностями об инциденте поделился ее племянник Эйб Стрип в статье для New York Magazine.

"По всему городу были разосланы распоряжения об эвакуации. Моя тетя Мэрил Стрип получила сообщение 8 января, – рассказал Эйб. – Но когда она попыталась выехать, то обнаружила, что на ее подъездную дорожку упало большое дерево, заблокировавшее единственный выход".

По словам автора статьи, его легендарная 75-летняя тетя не растерялась из-за препятствия, которое заблокировало путь к отступлению из зоны стихийного бедствия. Обладательница премии "Оскар" пошла к соседям и одолжила у них кусачки.

Собственными руками Стрип прорезала в заборе дыру размером с машину. Через нее и двор соседей она сумела безопасно эвакуироваться.

Напомним, что лесные пожары в Лос-Анджелесе, унесшие жизни как минимум 28 человек, вспыхнули в начале января. Огонь начал быстро распространяться из-за так называемых "ветров дьявола", уничтожая все на своем пути. Почти 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись от стихии. По предварительным подсчетам, в пепел и руины превратились около 15 тысяч особняков.

Ранее OBOZ.UA писал, что пожар добрался до фешенебельных районов Пасифик-Палисейдс и Малибу, где проживали многие звезды Голливуда. Роскошных домов лишились Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер, Адам Броди, Юджин Леви, Энтони Хопкинс, Том Хэнкс и другие знаменитости.

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