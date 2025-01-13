Количество погибших в Лос-Анджелесе из-за пожаров возросло до 24 человек, бороться с огнем мешает сильный ветер. Фото и видео

Лесные пожары в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), бушующие уже седьмой день подряд, унесли жизни 24 человек и продолжают оставлять за собой разрушительный след. Это самые сильные пожары за всю историю города: они опустошили 12 500 гектаров земли, уничтожили более 10 000 домов и привели к эвакуации сотен тысяч жителей.

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Сражаться со стихией мешает сильный ветер, и экстренные службы штата предупреждают, что в начале этой недели он в округе может усилиться, что только поспособствует распространению огня. Несмотря на усилия пожарных, крупнейшие ячейки возгораний до сих пор не ликвидированы, сообщают агентство AP и канал CNN.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о серьезных пожарах, которые продлятся, по меньшей мере до среды, со скоростью ветра 80 км/ч, а в горах даже 113 км/ч. Метеоролог Рич Томпсон самым опасным днем назвал вторник, 14 января.

"Будет очень сильный порывистый ветер Санта-Анна, очень сухая атмосфера и все еще сухой кустарник, поэтому у нас все еще очень критические пожароопасные погодные условия", – сказал он.

Начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони С. Марроне указал об отправке 70 дополнительных грузовиков с водой для помощи пожарным бороться с пламенем, которое распространяется из-за новых порывов ветра. Чиновники сообщили, что огнезащитные вещества, сброшенные с самолета накануне, будут действовать как барьер вдоль склонов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что отправит в Лос-Анджелес еще 1000 военнослужащих Национальной гвардии (в общем их уже 2500). Они помогут бороться с пожарами и поддерживать общественную безопасность.

"Мужчины и женщины Калифорнийской национальной гвардии работают на местах с первого дня – не только борются с пожарами, но и помогают в осуществлении мер общественной безопасности в громадах, пострадавших от этих пожаров. Мы благодарим их за их усилия в обеспечении безопасности наших граждан", – заявил губернатор.

В то же время CNN сообщает, что над правопорядком в Лос-Анджелесе также работают команды федеральных и местных офицеров. Им приходится патрулировать зоны эвакуации от пожара под прикрытием, чтобы остановить мародеров, активизировавшихся на фоне катастрофических событий в регионе.

"Сотрудники под прикрытием в гражданской одежде и за рулем транспортных средств без опознавательных знаков выискивают потенциальных мародеров, разведывающих эвакуированные районы, а также наблюдают за небом на предмет полетов беспилотников, нарушающих ограничение полетов", – рассказали журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американские эксперты объяснили, что "дьявольские ветры" подпитывают очаги пожара в Калифорнии и не дают им затихнуть. Речь идет о ветрах Санта-Анна – теплых и порывистых северо-восточных потоках воздуха, дующих с внутренней части региона до побережья.

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