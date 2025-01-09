Руины и пепел: Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и другие звезды Голливуда потеряли роскошные дома из-за пожаров в Калифорнии

Звезды Голливуда, имеющие недвижимость в фешенебельных районах в Калифорнии, где бушует разрушительный лесной пожар, лишились своих домов. Пламя добралось до Пасифик-Палисейдс и Малибу, где проживают многие знаменитости.

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Из-за стихии, которая превратила многие районы в пепел и руины, была проведена массовая эвакуация населения. Число жертв пожара достигло уже пяти человек, передает Daily Mail.

Роскошных домов лишились такие звезды, как Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер, Адам Броди, Юджин Леви, Энтони Хопкинс, Том Хэнкс, Марк Хэмилл, Спенсер Пратт, Хайди Монтэг, Джеймс Вудс и не только. Огонь подбирается до районов, где недвижимость есть у Леонардо Ди Каприо, Стивена Спилберга, Менди Мур и других знаменитостей.

От домов остались лишь руины и пепел

Энтони Хопкинс

От особняка обладателя премии "Оскар", стоимость которого оценивается в 6 миллионов долларов, буквально не осталось ничего, кроме ворот. Дотла сгорели как само здание, так и деревья, которые позволяли актеру уединиться от посторонних глаз.

Пэрис Хилтон

Светская львица сообщила поклонникам, что наблюдала, как огонь уничтожает все на своем пути. Ее пляжный дом в Малибу был полностью уничтожен.

"Мое сердце разбито, никому не пожелаю смотреть в прямом эфире, как твой дом сгорает дотла", – призналась знаменитость.

Адам Броди и Лейтон Мистер

Особняк актеров, стоимость которого оценивается в 7 миллионов долларов, также вошел в число 1000 строений, уничтоженных пожарами. Они купили дом с пятью спальнями в 2019 году и проживали в нем вместе с двумя маленькими дочками.

Сандра Ли

Продюсер со слезами на глазах поклялась поклонникам, что восстановить свой разрушенный дом в Пасифик-Палисейдс.

"Я в отеле. У меня больше нет дома. Моего дома больше нет. Его буквально больше нет, – сказала знаменитость. – Я плакала всю ночь. Слава Богу, мы все в безопасности".

Кэмерон Мэтисон

На территории, где находился особняк канадского актера, остались лишь руины и небольшой фонтанчик на заднем дворе. В этом доме Мэтисон и его бывшая жена Ванесса Аревало жили с двумя детьми. Недвижимость они купили в 2012 году за 1,672 млн долларов.

"Мы в безопасности. Это то, что осталось от нашего прекрасного дома. Нашего дома, где выросли наши дети и где они хотели когда-нибудь вырастить своих собственных, – сообщил актер. – Спасибо всем, кто связался со мной. Не могу ответить всем, поэтому хотел бы поделиться новостями здесь".

Билли Кристал

Актер и его супруга Дженис прожили в особняке, который также разрушен пожаром, 45 лет. Их теннисный корт из-за стихии почти не имеет опознавательных знаков.

"Мы с Дженис жили в нашем доме с 1979 года. Мы вырастили здесь наших детей и внуков. Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью, – признался Кристал. – Прекрасные воспоминания, которые невозможно отнять. Конечно, у нас разбито сердце, но с любовью наших детей и друзей мы справимся с этим".

Юджин Леви

Звезда "Американского пирога" сообщил, что оказался в пробке во время эвакуации. По его словам, дым над каньоном Темескаль был черным и густым. Позже сын актера Дэн Леви сообщил, что особняк был полностью уничтожен.

Звезды до сих пор не знают о судьбе своих особняков

Бен Аффлек

Многие знаменитости успели эвакуироваться в последний момент. Многие из них до сих пор не знают, уцелели ли их дома. Среди них оказался актер Бен Аффлек, которому пришлось экстренно покинуть свою недвижимость стоимостью в 20 миллионов долларов. Актер отправился к бывшей жене.

Мэнди Мур

Актриса также эвакуировались со своими близкими. Она сообщила поклонникам, что не уведомлена о судьбе ее особняка.

"Спасибо друзьям, которые приютили нас вчера вечером. Пытаюсь оградить детей от огромной грусти и беспокойства, которые я испытываю. Молюсь за всех в нашем прекрасном городе, – сообщила она. – Я так опустошена из-за разрушений и потерь. Не знаю, уцелел ли наш дом".

Джейми Ли Кертис

Актриса призналась, что успела эвакуироваться, однако не знает, сгорел ли ее дом. Она сообщила, что ее семья сейчас в безопасности.

"Моя община и, возможно, мой дом в огне. Моя семья в безопасности. Многие мои друзья потеряют свои дома, – сообщила она. – Существует так много противоречивых сообщений. Пожалуйста, публикуйте только факты".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Калифорнии объявлен режим чрезвычайного положения из-за масштабного пожара. Огонь охватил более 2900 акров, эвакуированы более 30 тысяч человек, а ущерб оценивается в 57 миллиардов долларов, и эта сумма продолжает стремительно расти.

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