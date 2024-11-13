Эдгард Запашный выдвинул безумное условие Галкину и Макаревичу, чтобы вернуться в Россию

Пропагандист и генеральный директор "Великого Московского государственного цирка" Эдгард Запашный выдвинул несколько условий, чтобы избежать общественного кенселлинга двум артистам, выехавшим в Израиль после начала полномасштабной войны – юмористам Максиму Галкину и Андрею Макаревичу. Он размечтался, что они захотят вернуться в РФ, а россияне так просто не впустят в страну "предателей".

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Чтобы завоевать их доверие Галкину и Макаревичу якобы придется покаяться, взять в руки оружие и отправиться воевать против украинцев. Об этих условиях путинист Запашный подробнее рассказал пропагандистским медиа.

Россиянин заявил, что будет ждать Максима Галкина в многострадальном оккупированном Донецке или в Горловке. "Предатель" якобы должен выйти на центральную площадь и попросить прощения перед людьми.

"Если, условно, Галкин вдруг решит вернуться в нашу страну, он должен извиниться в Донецке или в Горловке перед людьми на центральной площади. И дальше мы с вами увидим, простят ли его. Галкин обидел людей, потерявших родственников, и детей Донбасса, у которых забрали детство", – размечтался пропагандист.

Более того, Эдгард Запашный выпрашивал у оккупантов, которые ежедневно убивают украинских военных на фронте, как надо отомстить артистам, которые "дискредитируют российскую армию". В свою очередь те предложили "отправиться с автоматом в зону СВО".

"Например, я спрашивал у пацанов: "Каков шанс, что вы можете простить Макаревичу или Галкину?" Они в ответ: "Пусть берет автомат и вместе – на передовую. Если он готов, будем разговаривать", – заявил путинист.

За подобные заявления Эдгарда Запашного внесли в "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины. Уроженец Ялты убежден, что украинские звезды, осуждающие деятельность российских коллег, при встрече будут просить автографы у путинистов. Это заявление прозвучало после того, как рэпер Потап, защищающий Украину в Испании, отметил, что все поддержавшие войну звезды будут нести ответственность.

"На сегодня на Потапа и на его жену, такую же хайпожорку Настю Каменских введены ограничения на следующие 50 лет. И вот, если это ограничение снимут, то у Потапа появится возможность купить билеты на концерты Олега Газманова и, возможно, после этого зайти за кулисы и попросить у него автограф", – мечтал дрессировщик.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Макаревич, с 2014 года откровенно осуждающий путинский режим и войну против Украины, отреагировал на статус "иноагента" в России, получивший в сентябре 2022 года. Музыкант, живущий сейчас в Израиле, говорит, что это унижает его человеческое достоинство.

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