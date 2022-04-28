Эд Ширан и 'Антитіла' записали общую песню и назвали дату релиза

Известный английский исполнитель Эд Ширан записал совместно с украинской группой "Антитіла" песню под названием "2Steps" (Два шага), которая станет новой версией композиции британского певца. Песня увидит свет уже в следующий понедельник, 2 мая.

В анонсированном отрывке песни, который опубликован на странице украинской группы в Instagram слышно фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю, который поет: "сирены оборвали наш сон, в два чемодана – все прошлое – go go. Ты за рулем, неизвестный, все нервы в кулак".

Украинцы сопроводили публикацию короткой подписью: "Ed Sheeran feat Antytila – 2Steps. Сирены оборвали наш сон… May 2nd. Stay tuned!".

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Ширан в свою очередь прокомментировал релиз новой песни в своих сторис в Instagram, указав, что в течение следующих недель будут выходить "невероятные" версии его песни "2Steps" со всего земного шара.

"Начнём с украинской группы "Антитіла". Держите руку на пульсе каждого понедельника, среды и пятницы в течение мая", – написал Эд.

Напомним, ранее Эд Ширан представил клип, который снял в Киеве до войны. Перед роликом исполнитель добавил кадр с текстом, где объявил, что передаст авторское собрание от просмотров организации DEC для помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эд Ширан не только снял атмосферный клип в столице Украины, но и расхвалил Киев на весь мир. По словам артиста, Украина – – чудесное государство.