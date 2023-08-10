Дзидзьо отреагировал на гибель молодых певиц, которые пели его хит за час до обстрела Запорожья: разрывает от боли

19-летняя Светлана Семейкина и 21-летняя Кристина Спицына в среду, 9 августа, пели на улицах родного Запорожья украинские песни, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ. Вследствие российской ракетной атаки они обе погибли. Последней композицией, которую исполняли девушки за час до очередного теракта РФ, был веселый хит популярного украинского музыканта Михаила Хомы, более известного под сценическим псевдонимом Дзидзьо, "Я і Сара". Артист отреагировал на трагическую смерть юных вокалисток.

Видео дня

На личной странице в Instagram певец разместил видео, на котором Светлана и Кристина поют его трек – трек, который стал для молодых украинок последним. Дзидзьо прокомментировал обнародованные кадры щемящими словами, которые довели многих интернет-пользователей до слез.

"Господи, еще вчера они вместе пели и играли для людей, а сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и одновременно часть души каждого из нас. Девушек звали Светлана Семейкина и Кристина Спицына. 19 лет и 21 год. Душу разрывает от боли", – написал музыкант.

Известно, что за час до атаки девочки выступали на улицах Запорожья. Их последнее выступление с исполнением хита Дзидзьо "Я і Сара" снял на видео волонтер. Тогда юные талантливые украинки пели, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Отметим, дуэт девушек назывался Similar girls, они были участниками cover band Gems. Согласно сообщениям в соцсетях, Светлана и Кристина – дочки военнослужащих, защищающих Украину на передовой. Все подробности – в нашем материале.

Напомним, накануне, 9 августа, Россия ударила по Запорожью: были попадания в жилой квартал, погибли люди. Также были разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе. Взрывной волной в многоэтажках выбило стекла, повреждения получила детская площадка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дзидзьо рассказал о личной трагедии, когда едва не потерял близкого друга из-за российского ракетного удара по Яворовскому полигону Львовской области. Артисту говорили, что с ранениями, как у его товарища-военнослужащего Романа Кулика, редко выживают.

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