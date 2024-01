Джон Траволта захватил сеть фото с детьми, которых воспитывает сам: жена и старший сын актера скончались

Американский актер, звезда "Уголовного чтива" Джон Траволта похвастался новогодними фотографиями с детьми. Вероятно, Новый год он праздновал в кругу семьи, но, к сожалению, без жены Келли Престон и старшего сына Джетта Траволты. Из-за смерти родных актеру приходится воспитывать среднюю дочь Эллу Блю и младшего сына Бена самостоятельно.

Джон Траволта в этом году традиционно опубликовал фотографии с семьей в Instagram. Чтобы передать все очарование фото, он добавил на фон песню "Come rain or come shine" Рэя Чарльза в собственном исполнении.

"С Новым годом!! Спасибо, что всегда с нами! С любовью, Джон, Элла и Бен!" – подписал он фотографии, которые начинаются с новогоднего видео с 23-летней дочерью, которая кружит в темноте рядом с елкой.

Публика пожелала семье приятных праздников и в очередной раз отметила, что любит их семью. "С Новым Годом! У вас такая хорошая семья!! Келли, пожалуй, так гордится", "Приветствую Джона Траволту, Эллу и Бена с Новым годом. Замечательная семья, которая учит мир, что любовь и семья всегда и навсегда", "С Новым Годом, Джон, посылаю любовь и объятия за 2024 год" и другие комментарии в таком же духе оставили поклонники.

В частности, почти вся лента Instagram Джона Траволта усеяна его детьми. На Рождество семья уехала на горнолыжный курорт, а под фотоотчетом актер поздравил фанатов с праздником: "Счастливого Рождества каждому, мы вас любим!!"

В конце ноября 2023 года младший сын Бен отпраздновал свое 13-летие. И опять же таки получил видеопоздравления от отца в Instagram. Милые и забавные фотографии и видео вызвали восторг у поклонников.

У Джона Траволта и Келли Престон есть трое детей: Джетта, Элла Блю и Бен. К сожалению, в 2009 году семья потеряла 16-летнего старшего сына. Он страдал аутизмом и внезапно умер, ударившись головой о ванну во время приступа эпилепсии. Жизнь жены Келли Престон оборвалась в 2020 году в возрасте 57 лет из-за рака груди. Поэтому актеру приходится воспитывать детей самостоятельно.

