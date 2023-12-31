Сын дождался папу-патрульного с фронта: трогательное видео

Сеть умилило видео долгожданной встречи мальчика со своим папой-воином в Черновцах. Мужчина защищает Украину в составе боевого подразделения Патрульной полиции "Хищник".

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Роликом, снятым в момент воссоединения патрульного с семьей, поделилась пресс-служба Министерства внутренних дел. Видео опубликовали на Facebook-странице ведомства в воскресенье, 31 декабря.

"Встреча, от которой замирает сердце", – подписали кадры представители МВД Украины.

На видео слышно, как ребенок, увидев своего защитника, прокричал на эмоциях: "Папа!". Мальчик бросился отцу навстречу, раскинув руки для объятий.

Патрульный из боевого подразделения, которое борется с российскими оккупантами, был в форме. Для своей жены он принес букет алых роз.

Мужчина поднял сына на руки, начал его подбрасывать и кружить. "Желаем, чтобы каждый ребенок дождался своего папу", – написала пресс-служба Патрульной полиции в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети показали встречу украинского пограничника со своей дочерью Стефанией и женой после длительной разлуки из-за войны. Трогательные кадры довели до слез некоторых интернет-пользователей.

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