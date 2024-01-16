'Джоан Коллинз заключила соглашение с дьяволом?' 90-летняя звезда 'Династии' шокировала непревзойденным видом

Британская актриса Джоан Коллинз появилась на сцене премии Emmy, чтобы представить победителей в номинации "Лучший минисериал или сериал-антология". Однако общественность не столько поразили обладатели статуэтки, сколько 90-летняя звезда "Династии".

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В сети активно обсуждают внешность Коллинз, которая совсем не выглядит на свой возраст. Пользователи предполагают, что знаменитость придерживается вампирской диеты, или вообще заключила соглашение с дьяволом, пишет The Sun.

Шутки шутками, однако то, что 90-летняя актриса едва изменилась со времен "Династии" остается фактом. Коллинз, посетившая мероприятие вместе с любимым мужчиной, 58-летним Перси Гибсоном, сверкала в серебристом платье, покрытом стразами с ног до головы. К образу она также добавила гламурные серебряные перчатки и длинные массивные серьги, сделав объемную прическу.

Зрители Emmy не стали сдерживать эмоции:

"Я бы хотел, чтобы все знали, что Джоан Коллинз буквально 90 лет. Это чудо".

"Хорошо, на какой вампирской диете сидит Джоан Коллинз?"

"Джоан Коллинз не стареет с 1979 года".

"Джоан Коллинз – пример наилучшего соглашения с дьяволом".

В интервью 2023 года для журнала People Джоан Коллинз рассказала, что секретом ее молодости стал совет от матери звезды – избегать косметических процедур и всегда увлажнять кожу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как 90-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз раскрыла секрет успешного брака с мужем, которому 58.

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