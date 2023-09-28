90-летняя звезда сериала 'Династия' Джоан Коллинз раскрыла секрет успешного брака с мужем, которому 58

Возраст – запретное слово в семье Коллинзов. Не потому что Джоан боится своих 90 лет. И не потому, что ее любимый пятый муж младше ее на несколько десятилетий. А потому, что она всегда верила, что секрет хорошего старения состоит в том, чтобы не думать об этом. "О! Мы об этом не вспоминаем", – смеется она, когда ее спрашивают о дне рождения. "Мне 60... с плюсиком", – добавляет Джоан.

Секретами счастливого брака со своим супругом она поделилась в интервью изданию The Mirror. Как оказалось, они проще, чем вы могли себе представить. В этом году Джоан исполнилось 90 лет, в то время как ее второй (а точнее, пятой) половине 58.

"Это пятое счастье , – говорит Джоан. – Я чувствую это уже в течении многих лет. Он замечательный, добрый, действительно хороший человек. Он мой... как там он всегда говорит?.. Мой напарник, да, и мой лучший друг. Кроме того, он необыкновенно красив – и он становится красивее с каждым днем".

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Пара впервые познакомилась в 2000 году, когда Джоан было 67 и она гастролировала по США. Перси был ее 36-летним разведенным продюсером. Они сблизились за обедами в дороге, и вскоре, впервые в своей жизни, Джоан влюбилась в "Хорошего мальчика". Смена планов в последнюю минуту спасла Перси от того, чтобы 11 сентября 2001-го оказаться у Всемирного торгового центра и стать жертвой теракта Башень-Близнецов. После этого влюбленные решили, что жизнь слишком коротка, чтобы не жениться.

Они связали себя узами брака в лондонском Claridge's в 2002 году. Итак, Джоан нашла мужа, который бы относился к ней как к королеве? "Нет, совсем нет. Так не работает, – говорит она. – Отношения – это когда два человека поддерживают друг друга". Каждое утро, прежде чем муж идет на пробежку, он приносит Джоан кофе в постель, пока она читает газету.

"Мы с Перси сначала стали по-настоящему хорошими друзьями, – говорит она. – Итак, у нас была такая связь. Мы действительно знали друг друга". Джоан считает, что важно давать друг другу пространство: "У него есть свой офис, а у меня – свой. Я провожу время, переписываясь или звоня друзьям. А он работает, присматривает за тремя нашими объектами", – говорит она об их домах в Лондоне, Сен-Тропе и Лос-Анжелесе. "Тогда мы что-то делаем вместе. Как у любой пары, у нас есть взлеты и падения. Время от времени мы ссоримся – это нормально", – делится актриса.

Перуанское происхождение Перси объясняет его отношение к разнице в возрасте. "Разница в возрасте для него не имела значения, – говорит Джоан. – В Перу, если женщина привлекательна, то она просто привлекательна. Они об этом не думают".

Перетерпев годы критики по поводу своего "мальчика-игрушки", Джоан, кажется, довольна, что отношение к ней изменилось. Хотя в последнее время пожилым мужчинам тоже "нелегко". К примеру, ее ровесникам Роберту Де Ниро, которому 80 лет (его партнерше 45) и Аль Пачино, 83 года (девушке 29 лет). У них есть кое-что общее – новорожденные малыши.

Мысль о том, что снова придется столкнуться с ночным кормлением и подгузниками, не вызывает много радости у матери троих детей и бабушки четырех. "Поймите меня правильно, я обожаю свою маленькую внучку, – говорит Джоан, – но пару часов с ней мне достаточно!".

Ее предыдущая любовная жизнь была сложной. Ей было всего 19 лет, когда она вышла замуж за ирландского актера Максвелла Рида, после того как он изнасиловал ее на свидании в их первую общую ночь. Через три года они развелись, и актриса следом взяла в мужья Уоррена Битти, но ей пришлось сделать незаконный аборт.

Эти отношения прекратились из-за его неверности, как и ее восьмилетний брак с покойным актером, певцом и автором песен Энтони Ньюли. Затем она вышла замуж за кинопродюсера Рона Касса в 1972 году. Он употреблял наркотики и оставил ее без денег в 1983 году. Следующим стал шведский музыкант Пит Холм. Они развелись через два года, в 1987-м. "[Перси] лучший любовник, которого я когда-либо встречала", – хвастается она мужем в своей книге.

С тех пор у них с Перси было несколько драм: пожар в их лондонской квартире, бегство от лесных пожаров на юге Франции, впоследствии Джоан потеряла сознание в Лос-Анжелесе (ее корсет был слишком тесный, а еда слишком легкой, по словам врачей), и три стадии Covid.

Но в основном единственная бурная любовная жизнь, которая не дает им спать ночью, это та, которую они смотрят по телевизору. "Сегодня телевидение такое скучное, – говорит Джоан, – поэтому Перси нашел серии "Династии" в записи. Тогда у нас не было возможности посмотреть, поэтому я не видела примерно три четверти из них. Перси спрашивает, что будет дальше с Блейком и Алексис, а я не знаю! Теперь я понимаю, почему сериал был таким популярным".

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