Джилл Байден в нежном образе снялась для обложки Vogue. Фото

Первая леди США Джилл Байден снялась для обложки американского журнала Vogue. Она позировала в платье от Oscar de la Renta в цветочный принт.

Соответствующие фото опубликованы на сайте издания Vogue (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также супруга президента позировала во внутреннем дворике Овального кабинета. Фотографом съемки стала Анна Лейбовиц.

Также для фотосессии Байден выбрала украшения от Tiffany & Co. На некоторых кадрах видно, что к первой леди присоединился ее супруг.

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Коротко о знаменитости:

После окончания университета Делавэра в 1975 году Джилл работала учителем английского языка начальных классов, а затем сдала специализацию и начала работу с подростками в психиатрической больнице Рокфорд.

В 2007 году Джилл училась у профессора Барбары Карри в университете Делавэра, где получила степень доктора по педагогике. По словам супруги президента, это одна из вещей, которыми она больше всего гордится.

Напомним, ранее первая леди США Джилл Байден продемонстрировала новый элегантный образ в синем жакете. Таким образом супруга президента страны показала, как готовится к предстоящей встрече.

Как сообщал OBOZREVATEL, фото супруги президента США Джо Байдена Джилл, выходящей из самолета в аэропорту Вашингтона, стали бурно обсуждать в сети. Многие раскритиковали наряд 69-летней первой леди, который якобы выглядит не по статусу и возрасту.