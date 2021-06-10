Джилл Байден появилась на публике в элегантном костюме. Фото

Первая леди США Джилл Байден продемонстрировала новый элегантный образ в синем жакете. Таким образом супруга президента страны показала, как готовится к предстоящей встрече.

Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Так, Байден позировала на камеру сидя за столом в очках и рассматривала документы.

Первая леди для встречи выбрала белую блузку и темно-синий пиджак. Свой аутфит она дополнила украшениями – серьгами и тонкой цепочкой на шее.

Также Байден распустила волосы и сделала укладку в виде пышных локонов, а из макияжа она предпочла легкий дневной – черные стрелки и светлая помада на губах.

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Коротко о знаменитости:

После окончания университета Делавэра в 1975 году Джилл работала учителем английского языка начальных классов, а затем сдала специализацию и начала работу с подростками в психиатрической больнице Рокфорд.

В 2007 году Джилл училась у профессора Барбары Карри в университете Делавэра, где получила степень доктора по педагогике. По словам супруги президента, это одна из вещей, которыми она больше всего гордится.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фото супруги президента США Джо Байдена Джилл, выходящей из самолета в аэропорту Вашингтона, стали бурно обсуждать в сети. Многие раскритиковали наряд 69-летней первой леди, который якобы выглядит не по статусу и возрасту.