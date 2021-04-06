Джилл Байден вызвала споры в сети из-за наряда с ажурными колготками. Фото

Фото супруги президента США Джо Байдена Джилл, выходящей из самолета в аэропорту Вашингтона, стали бурно обсуждать в сети. Многие раскритиковали наряд 69-летней первой леди, который якобы выглядит не по статусу и возрасту.

Так, люди спорят из-за платья и колготок знаменитости. Дискуссии возникли среди пользователей социальной сети Twitter (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

Папарацци запечатлели Байден в образе из черного жакета, платья выше колен темного цвета со вставкой из эко-кожи, ботильонов на высоком каблуке и ажурных колготок. В таком луке супруга лидера США прилетела бортом номер один из Калифорнии.

В сети начали писать, что первая леди выбрала не совсем подобающий образ, как для своих 69 лет. Но нашлись и те, кто встал на сторону Байден и поддержал женщину.

"Ни одна женщина не бывает слишком старой, чтобы носить то, что ей хочется", "Я думаю, что Джилл Байден мило смотрелась в чулках-сеточках и юбке! Но людям всегда нужно найти что-то обсудить", "Джилл Байден изо всех сил пытается быть в тренде. Она вообще не может соревноваться. Не в ее стиле", "Джилл Байден выглядит как бывшая проститутка", "Джилл Байден может захотеть одеться как уличная проститутка и раздать мороженое мужчинам в самолете, но камера не лжет, и она не может скрыть свои морщины", – пишут люди в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сравнил, чем отличается наряд Джилл Байден от предыдущих первых леди – Мелании Трамп и Мишель Обамы. Подробней об этом – читайте в материале.