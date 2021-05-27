Джиджи Хадид показала архивные фото с огромным животом

Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид решила поделиться со своими подписчиками архивными фото, сделанными во время беременности. Так, звезда позировала с большим животом ровно год назад, когда ждала появления на свет дочери Хай.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она была в коротких шортах из атласной ткани и черном топе, поверх которого надела широкую рубашку.

"В прошлом году на этой неделе…", – лаконично подписала снимки супермодель.

Ребенок появился на свет в сентябре прошлого года. Отцом девочки является певец Зейн Малик. Джиджи познакомилась с будущим избранником около пяти лет назад на съемках клипа. У них сразу закрутился роман – дело даже шло к свадьбе, однако затем пара вдруг сообщила о разрыве. После этого папарацци неоднократно ловили их вместе, а об окончательном воссоединении поклонники узнали весной 2020 года.

Ранее Джиджи Хадид сняли во время прогулки с маленькой дочерью.Знаменитость была в пальто ярко-коричневого цвета с поясом, широких брюках и грубых черных ботинках. Завершала образ супермодели маска на лице и солнцезащитные очки.

Коротко о знаменитости:

Джиджи Хадид – одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Кроме того, ее назвали Международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Джиджи Хадид впервые показала фото дочери. В Instagram-аккаунте знаменитость в честь праздника Хэллоуин опубликовала семейный снимок.