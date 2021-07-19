Джиджи Хадид случайно сфотографировала девушку на улице и навсегда изменила ее жизнь

Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид в один миг изменила жизнь начинающей супермодели Нанги Авасум, опубликовав ее фото в своем блоге в социальных сетях. В кадре незнакомка переходила дорогу, поэтому ее было видно только со спины.

В подписи к случайному снимку знаменитость написала, что решила опубликовать фото на странице в Instagram по той причине, что ей очень понравился стиль девушки. Хадид также объяснила, почему сфотографировала начинающую модель именно сзади (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Спасибо моему нью-йоркскому вдохновению дня: этой королеве. Она была слишком классной, чтобы я успела сфотографировать ее спереди, но она очень крута", – заявила Джиджи.

Видео дня

Нанга Авасум узнала о произошедшем после того, как к ней начали подходить незнакомые люди и показывать фото. В ответ девушка опубликовала пост, в котором призналась, что ее жизнь мгновенно изменилась бы, если бы она только "смотрела в правильном направлении".

"Ты смотрела в правильном направлении, именно туда, куда ты шла. Солнышко! Посылаю тебе большую любовь, Нанга!" – написала в ответ модели Хадид.

Коротко о знаменитости:

Джиджи Хадид – одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Кроме того, ее назвали Международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джиджи Хадид показала архивные фото с огромным животом. Она была в коротких шортах из атласной ткани и черном топе, поверх которого надела широкую рубашку.