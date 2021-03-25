Джессика Альба завершила актерскую карьеру и назвала причину

Американская актриса 39-летняя Джессика Альба заявила, что решила уйти из кино из-за того, что планирует сосредоточиться на бизнесе и семье, а также заняться своим здоровьем.

По словам знаменитости, до 11 лет она перенесла пять операций и лечилась от хронической аллергии, а ее мать болела раком в молодом возрасте. Об этом пишет издание Entertainment Tonight.

Как рассказала Альба, после того, как у нее родилась дочь Онор в 2008 году, она поняла, что нужно больше времени посвящать здоровью и ребенку.

"В какой-то момент я поняла, что хочу жить, процветать и проводить как можно больше времени с этим маленьким человеком, которого я привела в этот мир. Осознала, что здоровье – это важно. Я хотела, чтобы мой ребенок тоже был здоров. Ужасно сложно быть счастливым, когда ты болеешь", – отметила актриса.

Джессика Альба – американская актриса. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет с ее появления в фильме "Затерянный лагерь" и сериале "Тайный мир Алекс Мак". Она стала известной благодаря главной роли в телесериале "Темный ангел".

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