Легендарная певица Тина Тернер завершила карьеру

Легендарная американская 81-летняя певица Тина Тернер заявила, что покидает сцену. По словам знаменитости, она хочет отстраниться от светской жизни из-за проблем со здоровьем.

Так, телеканал Sky снял документальный фильм об артистке, в котором она рассказала, что хочет провести остаток жизни за камерами. Об этом сообщает издание The Sun.

Тернер призналась, что до сих пор страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия своего первого супруга Айка Тернера.

Также решение завершить карьеру певица приняла из-за того, что в 2013 году она получила инсульт, а спустя три года врачи обнаружили рак кишечника.

Отмечается, что Тернер прибегала к гомеопатическим средствам и в результате у нее появилась почечная недостаточность. В 2017 году знаменитости пересадили почку, донором стал второй муж исполнительницы Эрвин Бах.

Напомним, Тина Тернер – американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий "Грэмми". За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул "Королевы рок-н-ролла". Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира.

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