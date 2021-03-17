Легендарная певица Тина Тернер завершила карьеру
Легендарная американская 81-летняя певица Тина Тернер заявила, что покидает сцену. По словам знаменитости, она хочет отстраниться от светской жизни из-за проблем со здоровьем.
Так, телеканал Sky снял документальный фильм об артистке, в котором она рассказала, что хочет провести остаток жизни за камерами. Об этом сообщает издание The Sun.
Тернер призналась, что до сих пор страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия своего первого супруга Айка Тернера.
Также решение завершить карьеру певица приняла из-за того, что в 2013 году она получила инсульт, а спустя три года врачи обнаружили рак кишечника.
Отмечается, что Тернер прибегала к гомеопатическим средствам и в результате у нее появилась почечная недостаточность. В 2017 году знаменитости пересадили почку, донором стал второй муж исполнительницы Эрвин Бах.
Напомним, Тина Тернер – американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий "Грэмми". За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул "Королевы рок-н-ролла". Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира.
Как сообщал OBOZREVATEL:
старший сын известной американской певицы Тины Тернер – Крейг Раймонд Тернер – покончил с собой. Тело 59-летнего мужчины было найдено 3 июля 2018 года в его собственном доме в Калифорнии с огнестрельной раной.
Легендарная американская певица Тина Тернер, проживающая в Швейцарии, официально отказалась от гражданства США.