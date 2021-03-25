Джессіка Альба завершила акторську кар'єру й назвала причину

Американська актриса 39-річна Джессіка Альба заявила, що вирішила піти з кіно через те, що планує зосередитися на бізнесі та сім'ї, а також зайнятися своїм здоров'ям.

За словами знаменитості, до 11 років вона перенесла п'ять операцій і лікувалася від хронічної алергії, а її мати хворіла на рак у молодому віці. Про це пише видання Entertainment Tonight.

Як розповіла Альба, після того як у неї народилася донька Онор у 2008 році, вона зрозуміла, що потрібно більше часу присвячувати здоров'ю та дитині.

"У якийсь момент я зрозуміла, що хочу жити, процвітати і проводити якомога більше часу з цією маленькою людиною, яку я привела у цей світ. Зрозуміла, що здоров'я – це важливо. Я хотіла, щоб моя дитина теж була здорова. Жахливо складно бути щасливим, коли ти хворієш", – зазначила акторка.

Джессіка Альба – американська актриса. Теле- і кінокар'єра для Альби почалася у 13 років із її появи у фільмі "Загублений табір" і серіалі "Таємний світ Алекс Мак". Вона стала відомою завдяки головній ролі в телесеріалі "Темний ангел".

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