52-летняя Дженнифер Лопес показала стальной пресс в откровенном бра. Фото

Популярная латиноамериканская певица Дженнифер Лопес порадовала публику своим смелым нарядом, выступив в рамках 36-й ежегодной церемонии Rock & Roll Hall of Fame. Звезда предстала на красной дорожке в костюме "total black", под пиджаком которого был откровенный топ-бра, благодаря чему можно рассмотреть стальной пресс и пышную грудь.

На своем выступлении Лопес сменила черный пиджак на ярко-синий плащ. О том, как выглядела певица, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица появилась на красной ковровой дорожке в компании рэперов Доктора Дре, Эминема и LL Cool J.

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Знаменитость позировала перед камерами в черном костюме, под которым был откровенный топ-бра от Dolce&Gabbana, покрытый серебряными блестками и с элементами кружева.

Образ Джей Ло дополнила аксессуарами в виде широкого серебряного чокера и нескольких цепочек, круглыми серьгами и кольцами. Волосы артистка собрала в два хвоста по бокам, а также сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Перед выходом на сцену, певица слегка изменила свой образ. Она была в том же топе и брюках, однако пиджак сняла и надела синий развевающийся плащ с объемными рукавами от Альбера Эльбаза.

Также она добавила несколько аксессуаров в виде браслетов.

Отметим, что певица сильно заботиться о своем здоровье и фигуре, поэтому, когда у нее появляется возможность, она занимается в спортивном зале. Результат тренировок Дженнифер можно заметить по ее стальному прессу знаменитости.

В одном из постов в Instagram Лопес рассказывала о своих секретах сохранения идеальной фигуры. По ее словам, она придерживается тренировок, где бы ни находилась, а также обязательное условие хорошей фигуры – вода.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес – певица, актриса и танцовщица. Родилась в 1969 году в Нью-Йорке. Первую известность получила в 1991 году, когда выступала в труппе Fly Girl в качестве танцовщицы. Первую роль сыграла в 1997 году в биографическом фильме о певице Селене. Вскоре эта роль принесла ей "Золотой глобус". Дебют на сцене состоялся в 1999 году с альбомом "On the 6".

Дженнифер состояла в браке официантом, а в последующем с актером Охани Ноа, после, у нее завязались романтические отношения с рэпером Шоном Комбсом. Также певица была замужем за танцором Крисом Джаддом, после развода с которым – стала встречаться с актером Беном Аффлеком. Вскоре они расстались, и знаменитость закрутила роман с певцом Марком Энтони, они поженились и у них родились двойняшки. Спустя несколько лет они развелись. Также у Джей Ло были отношения с танцором Каспером Смартом, с рэпером Дрейком, а в 2017 году она начала встречаться с баскетболистом Алексом Родригесом. В 2021 году их отношения завершились, и она объявила о воссоединении с Беном Аффлеком.

Известные фильмы с участием Дженнифер Лопес: "Свадебный переполох", "Начни сначала", "Селена", "Паркер", "План Б" и другие.

Популярные песни латиноамериканской исполнительницы: On The Floor, Love Don't Cost a Thing, Dance Again, El Anillo, I'm Real, If You Had My Love, Let's Get Loud и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после возобновления отношений дали откровенное интервью. Сейчас звездная пара планирует совместное будущее.