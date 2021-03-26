Дженнифер Лопес признали самой привлекательной звездой 40+

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес возглавила рейтинг самых привлекательных знаменитостей, которым за 40 лет. 38% женщин ответили, что были бы очень рады так хорошо выглядеть как артистка в своем возрасте.

Второе место досталось 52-летней американской актрисе Дженнифер Энистон. Она набрала 34% голосов. Соответствующий опрос провели специалисты Glowday.

Третье место с 31% голосами получила 40-летняя американская телезвезда, модель Ким Кардашьян.

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес возглавила рейтинг самых привлекательных знаменитостей Glowday

Из мужской категории популярностью пользуется 52-летний голливудский актер Уилл Смит, который в общем списке занял четвертое место с 30%.

46-летняя британский дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм замкнула пятерку самых привлекательных звезд (28%), а ее 45-летний супруг Дэвид Бекхэм вошел в рейтинг сразу после возлюбленной с 23%.

Кроме того, в список попали 57-летний актер Брэд Питт, супермодель Наоми Кэмпбелл, Том Круз и британская модель Тесс Дэйли.

Весь список самых привлекательных звезд 40+

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес возглавила рейтинг самых привлекательных знаменитостей Glowday

Из мужской категории популярностью пользуется 52-летний голливудский актер Уилл Смит Glowday

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Ранее Лопес продемонстрировала стройную фигуру, и показала, что почти не изменилась за 20 лет. Позже певица засветила голую грудь на фотосессии для Elle. Лопес позировала в ярко-розовом длинном платье, верх которого просвечивался.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками видео, на котором показала себя с утра без макияжа. Также 51-летняя знаменитость продемонстрировала, как ухаживает за лицом.