Дженніфер Лопес визнали найпривабливішою зіркою 40+

Софія Ковнір Люди 10:40, 26.03.2021 Оновлено: 10:40, 26.03.2021

51-річна американська співачка Дженніфер Лопес очолила рейтинг найпривабливіших знаменитостей, яким за 40 років. 38% жінок відповіли, що були б дуже раді так добре виглядати як артистка у своєму віці.

Друге місце дісталося 52-річній американській актрисі Дженніфер Еністон. Вона набрала 34% голосів. Відповідне опитування провели фахівці Glowday.

Третє місце з 31% голосами отримала 40-річна американська телезірка, модель Кім Кардаш'ян.

51-річна американська співачка Дженніфер Лопес очолила рейтинг найпривабливіших знаменитостей
Glowday

З чоловічої категорії популярністю користується 52-річний голлівудський актор Вілл Сміт, який у загальному списку посів четверте місце з 30%.

46-річна британська дизайнерка і колишня співачка Вікторія Бекхем замкнула п'ятірку найпривабливіших зірок (28%), а її 45-річний чоловік Девід Бекхем відразу ж увійшов у рейтинг одразу після коханої з 23%.

Крім того, до списку потрапили 57-річний актор Бред Пітт, супермодель Наомі Кемпбелл, Том Круз і британська модель Тесс Дейлі.

Увесь список найпривабливіших зірок 40+

Увесь список найпривабливіших зірок 40+
Glowday
З чоловічої категорії популярністю користується 52-річний голлівудський актор Вілл Сміт
Glowday

  • Дженніфер Лопес – американська акторка, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка й бізнесвумен. Уперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color.

Раніше Лопес продемонструвала струнку фігуру і показала, що майже не змінилася за 20 років. Пізніше співачка засвітила голі груди на фотосесії для Elle. Лопес позувала в яскраво-рожевій довгій сукні, верх якої просвічувався.

Також дивіться, який вигляд мають вічно молоді зірки Голлівуду. Серед них – Дженніфер Лопес, Голлі Беррі та багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дженніфер Лопес поділилася із шанувальниками відео, на якому показала себе зранку без макіяжу. Також 51-річна знаменитість продемонструвала, як доглядає за обличчям.

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