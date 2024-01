Дженнифер Лопес представила новую обложку альбома в боде российского бренда

Американская певица Дженнифер Лопес выпустила первый за долгое время альбом This is me... Now. Она представила несколько обложек, на каждой из которых Джей Ло предстала в эпатажном виде в нескольких образах. Среди них можно заметить одежду российского бренда YANINA Couture, который очень популярен среди американских звезд.

Боди, которое выбрала Дженнифер Лопес, из новой коллекции осень – зима 23-24. Образ, которым поделилась певица в Instagram, состоял из полупрозрачных красных маков. Хотя основательницы бренда YANINA Couture проживают во Франции, это не запрещает им вести производство и бизнес в стране-агрессоре, что они активно и делают.

Просмотрев сайт бренда, можно заметить, что он работает только в России. У него 5 шоурумов в нескольких городах, а номер для звонков указан с российским кодом страны.

Еще в 2021 году основательницу YANINA Юлию Янину пригласили стать участником Парижской недели моды, таким образом включив бренд в кутюрный клуб, определяющий историю и тенденции мировой моды, рассказывала она российскому Vogue в 2022 году. Поэтому бренд стоит на уровне с мировыми и пользуется спросом среди звезд.

В частности, для других обложек альбома Дженнифер Лопес надела черное платье с глубоким вырезом австралийского бренда Bisous, которое подчеркнуло утонченную фигуру 53-летней певицы.

Ранее для клипа к песне Can't Get Enough Джей Ло надела белое свадебное платье от украинского бренда FROLOV. На нем были два, украшенные вручную вышитыми кристаллами, большие сердца – главная изюминка дизайнера Ивана Фролова.

