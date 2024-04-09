Седые волосы и морщины: 70-летний Джеки Чан отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем

Гонконгский киноактер, звезда легендарных боевиков Джеки Чан опроверг слухи о своих проблемах со здоровьем, которые спровоцировали фото с последнего публичного мероприятия. Артист по случаю 70-летия заверил, что седовласый образ с бородкой и глубокими морщинами – это грим.

По словам кинолегенды, он готовится к новой роли старца, потому и вышел в свет в таком виде. Пост с объяснением и благодарностью появился на его странице в Instagram.

"Недавно многие друзья увидели в интернете мои недавние фотографии, и все они были обеспокоены моим здоровьем. Пользуясь случаем, хочу сказать всем: не волнуйтесь! Это только выход на сцену для моего последнего фильма. Персонаж требует, чтобы у меня были белые волосы, белая борода и я выглядел старым", – написал Джеки Чан.

Актер подчеркнул, что уже 62 года охотно берется за новый опыт – сложные трюки, перевоплощения или другие вызовы на площадке. Потому и на этот раз он примерил на себя образ героя гораздо старше его, хотя и не раскрыл, в каком фильме.

"Еще до сегодня многие друзья напоминали мне об этом: "Джеки, скоро будет твой 70-й день рождения!" Каждый раз, когда я слышал эту цифру, мое сердце на секунду замирало – неужели мне уже 70 лет? После того как я оправилась от шока, второе, что пришло мне в голову, – это слова моего старшего брата, который однажды сказал: "Возможность состариться – это счастье". Особенно для нас, каскадеров. Мы не знаем, насколько нам повезло, что мы можем состариться", – добавил герой культовых боевиков.

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