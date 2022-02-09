Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли раскрыли имя новорожденной дочери и показали первое фото

Известный актер Джейсон Стэйтем и модель Роузи Хантингтон-Уайтли рассекретили имя своего второго ребенка и показали первое фото малышки. Девочку, которую экс-"ангел" Victoria's Secret родила 2 февраля, назвали Изабелла.

Соответствующий пост был обнародован на Instagram-странице Хантингтон-Уайтли спустя почти неделю после появления ребенка на свет. Отметим: общественность узнала, что звездная пара во второй раз стала родителями, только 4 февраля.

В личном аккаунте в социальной сети модель показала фотографию люльки, в которой лежала ее дочка. Лицо девочки известная пара не засветила – на снимке видно лишь крошечную руку ребенка.

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Изабелла будет носить фамилию отца – Стэйтем. Второе имя девочки – Джеймс. Других деталей британская манекенщица не раскрыла.

Известно, что Изабелла родилась в Лондоне (Англия). У нее есть старший братик Джек, четырехлетний сын Хантингтон-Уайтли и Стэйтема. Он появился на свет через год после помолвки влюбленных.

Актер и модель познакомились на вечеринке в 2009 году и мгновенно влюбилась друг в друга. Они вместе с 2010 года, а обручились в 2016-м. Их союз оказался крепким несмотря на большую разницу в возрасте: Уайтли 34 года, а Стэйтему – 54.

Коротко о звездах:

Джейсон Стэйтем – английский актер, который прославился благодаря участию в фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Гнев человеческий", "Адреналин", "Перевозчик", "Неудержимые", "Форсаж".

Роузи Хантингтон-Уайтли – супермодель из Великобритании, которая выступала на подиуме как "ангел" Victoria's Secret. Карьеру модели начала еще в 16-летнем возрасте во время учебы в колледже.

Как писал OBOZREVATEL, недавно второго ребенка родила самая известная женщина в Instagram, модель Кайли Дженнер. Отцом мальчика стал рэпер Тревис Скотт.