Звезда 'Форсажа' и экс-'ангел' Victoria's Secret во второй раз стали родителями

Звездная чета английский актер Джейсон Стэйтем и экс-"ангел" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями. Два дня назад в Лондоне у пары родилась дочь.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на близкого члена семьи. Также 34-летняя звезда подиума намекнула на приближение срока родов, опубликовав на прошлой неделе фото с беременным животом в Instagram.

Супруга 54-летней кинозвезды предстала в обтягивающем макси-платье от Bumpsuit кофейного цвета и подписала снимки песочным таймером и детскими смайликами.

Видео дня

Как известно, пара встретилась на вечеринке в 2009 году и мгновенно влюбилась друг в друга. Они вместе с 2010 года, а обручились в 2016-м. У Хантингтон-Уайтли и Стэйтема уже есть четырехлетний сын Джек, который родился через полгода после помолвки.

В прошлом году модель заявила, что они с Джейсоном хотят много детей, подчеркнув, что 20-летняя разница в возрасте не является проблемой.

"Возраст – не что иное, как число!" – сказала тогда звезда.

Коротко о звездах:

Джейсон Стэйтем – английский актер известный по фильмам режиссера Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Гнев человеческий", дилогии "Адреналин", а также сериям "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж".

Роузи Хантингтон-Уайтли – британская супермодель, известна как одна из "ангелов" "Victoria's Secret". Карьеру модели начала в возрасте 16 лет во время учебы в колледже. Юная девушка отправила анкету на соискание вакансии специалиста по связям с общественностью в модельное агентство Profile Models в Лондоне. Работодатель предложил Роузи модельную карьеру. В 2004 году дебютировала на показе недели высокой моды в Нью-Йорке. В том же году снялась для обложек журналов Elle Girl и Ten Vogue.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что у пары планируется пополение, Роузи Хантингнтон-Уайтли заявила в августе прошлого года.