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Джеджула оправдался за слова, что не общается с сыном из-за "политических разногласий": он настоящий патриот

Виктория Ряполова
Люди
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Джеджула оправдался за слова, что не общается с сыном из-за 'политических разногласий': он настоящий патриот

Актер и телеведущий Андрей Джеджула после скандального заявления, что не созванивается со своим сыном из-за расхождений в политических взглядах, опроверг информацию. По его мнению, медиа перекрутили слова, ведь звезда постоянно поддерживает связь с 14-летним Даниэлем.

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На своей странице в Facebook Джеджула резко попросил СМИ проверять достоверность информации. Он также заявил, что данная ситуация его повеселила и он обсудил ее с наследником (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С сыном я общаюсь. С ним все хорошо. И уж точно нет никаких споров по политическим темам. Он настоящий патриот, как и его отец. С сынком мы из этой ситуации просто поржали", – записал видеообращение для своих фанатов Андрей.

Джеджула оправдался за слова, что не общается с сыном из-за ''политических разногласий'': он настоящий патриот

По всей видимости, видеоинтервью из-за кулис благотворительного мероприятия было записано до того, как шоумен наладил отношения с Даниэлем. Ведь он утверждал, тема общения с сыном от Санты Димопулос для него болезненна.

Джеджула оправдался за слова, что не общается с сыном из-за ''политических разногласий'': он настоящий патриот

Напомним, бывшая супруга телеведущего вместе с детьми покинула Украину сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. В своем интервью Джеджула признался, что его родственники даже не догадываются, как тяжело было ему оставаться на Родине во время боевых действий. 

Джеджула оправдался за слова, что не общается с сыном из-за ''политических разногласий'': он настоящий патриот

Недавно OBOZREVATEL информировал, что супруга Андрея Беднякова Настя Короткая тесно общается с подругами, родом из Российской Федерации. Телеведущая не скрывает эту информацию и утверждает, что девушки давно покинули страну-агрессор и помогают украинцам в США. Чтобы узнать все детали – читайте наш материал

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