Джеджула оправдался за слова, что не общается с сыном из-за ''политических разногласий'': он настоящий патриот

Актер и телеведущий Андрей Джеджула после скандального заявления, что не созванивается со своим сыном из-за расхождений в политических взглядах, опроверг информацию. По его мнению, медиа перекрутили слова, ведь звезда постоянно поддерживает связь с 14-летним Даниэлем.

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На своей странице в Facebook Джеджула резко попросил СМИ проверять достоверность информации. Он также заявил, что данная ситуация его повеселила и он обсудил ее с наследником (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С сыном я общаюсь. С ним все хорошо. И уж точно нет никаких споров по политическим темам. Он настоящий патриот, как и его отец. С сынком мы из этой ситуации просто поржали", – записал видеообращение для своих фанатов Андрей.

По всей видимости, видеоинтервью из-за кулис благотворительного мероприятия было записано до того, как шоумен наладил отношения с Даниэлем. Ведь он утверждал, тема общения с сыном от Санты Димопулос для него болезненна.

Напомним, бывшая супруга телеведущего вместе с детьми покинула Украину сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. В своем интервью Джеджула признался, что его родственники даже не догадываются, как тяжело было ему оставаться на Родине во время боевых действий.

Недавно OBOZREVATEL информировал, что супруга Андрея Беднякова Настя Короткая тесно общается с подругами, родом из Российской Федерации. Телеведущая не скрывает эту информацию и утверждает, что девушки давно покинули страну-агрессор и помогают украинцам в США. Чтобы узнать все детали – читайте наш материал.

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