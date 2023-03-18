''Им стыдно'': жена Беднякова призналась, что ее лучшие подруги из РФ, и рассказала о конфликте с россиянином в США

Украинская телеведущая и актриса Анастасия Короткая, которая сейчас проживает в Америке с двумя детьми от шоумена Андрея Беднякова, честно рассказала, что она давно общается с подругами из России. По словам знаменитости, они поддерживают Украину и жалеют, что являются гражданами РФ.

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Об этом экс-ведущая "Орел и Решка" рассказала в интервью Славе Демину. Звезда отметила, ее подруга также обустроилась в США, помогает ей и украинцам, которые вынуждены были покинуть родную страну в связи с войной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня две мои близкие подружки – россиянки. Одна – политическая беженка, давным-давно она уехала из России. Она участвовала в демонстрациях, спонсировала их, имела активную позицию. Им с мужем опасно было оставаться в РФ. Они поехали в Америку, попросили убежища. Она говорит: "Я не знаю, что с этим паспортом делать. Да, я россиянка, но что я могу поделать?". Она очень нас поддерживает. Эта девушка жена моего друга, он украинец... Им стыдно", – поделилась супруга Беднякова.

Также Настя упомянула – она иногда встречает россиян в США, но старается не идти с ними на контакт. Однажды актриса ехала с таксистом родом из страны-агрессора. Она немного повздорила с мужчиной, попросив молча доехать до места назначения.

"Один таксист ехал, я села, понимаю, что славянская внешность. И он такой: "А вы откуда?". Я: "Из Украины". Он говорит: "Я ничего не имею против". Я говорю: "Ну и слава богу... Давайте доедем молча". Он пытался разговаривать, спасибо богу, что ехать надо было пять минут. Это была ночь, я уже никуда не выскочила бы из такси. Перед выходом он мне что-то сказал. Это один был такой случай, когда мне было очень неприятно, я редко грубо отвечаю, но тут я нагрубила", – эмоционально высказалась Короткая.

Как писал OBOZREVATEL, Ольга Сумская заступилась за свою дочь Антонину Паперную, проживающую в России. Артистка призналась, почему Тоня молчит о войне и рассказала, что уже больше года не виделась с внуками. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.

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