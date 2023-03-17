Андрей Джеджула признался, что не общается с 14-летним сыном от Санты Димопулос из-за политических разногласий

Известный украинский ведущий Андрей Джеджула признался, что не общается со своим сыном от бывшей супруги, украинской певицы Санты Димопулос. 14-летний Даниэль вместе со звездной мамой проживает за границей и, как рассказал шоумен, не осознает, что происходит на Родине. Именно из-за "политических разногласий" отец и сын разорвали связь.

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Кроме того, Джеджула в ссоре и с другой своей экс-женой Юлией Леус, от которой у него есть двухлетняя дочь Аделин. Как заверил ведущий, ни Санта, ни Юлия не советовались с ним перед тем, как увести детей за границу. Об этом он рассказал в интервью "ЖВЛ".

"Никто со мной не советовался ни разу. У меня есть свое мнение по этому поводу. Есть многие люди, которые тут находятся, в Украине. Они не говорят о своей тяжелой жизни. Есть люди за границей, но они не показывают фотографии с дорогих пляжей. Живут реальной жизнью", – прокомментировал ведущий, намекая на своих экс-избранниц.

А вот ссора с 14-летним сыном для Джеджулы – очень болезненный вопрос.

"Сейчас некоторое время не созваниваюсь с сыном. У нас есть принципиальные разногласия по некоторым вопросам политического характера. Я ему напоминаю просто, что они с мамой выехали почти в первый день полномасштабной войны. И они даже не представляют, что такое жить здесь", – прокомментировал шоумен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Джеджула рассказал жуткую историю, которая произошла с его подругой в селе Богдановка Киевской области. В дом к женщине ворвались российские оккупанты и пытались ее изнасиловать, угрожая смертью. Один из них – Михаил Романов, который стал первым фиксированным ответчиком за зверства, совершенные в Украине.

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