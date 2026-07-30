Джаред Лето впервые нарушил молчание по поводу обвинений в домогательствах к несовершеннолетним

Американский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето впервые прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, которые предполагаемые потерпевшие решились выдвинуть в рамках расследования BBC Jared Leto: Hollywood's Dark Secret ("Джаред Лето: Темная тайна Голливуда"). 54-летний музыкант категорически отверг подобные упреки в свой адрес.

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Джаред Лето не привел никаких фактов, которые могли бы опровергнуть слова женщин о его недопустимом поведении, а лишь кратко отметил: никогда ни к кому не приставал. Соответствующее заявление артиста его представители предоставили BBC.

"Я никогда в жизни не совершал сексуального насилия в отношении кого-либо. Эти обвинения абсолютно и категорически не соответствуют действительности", — подчеркнул актер.

Подробности скандала

29 июля BBC опубликовало документальное расследование Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, в котором десять женщин поделились травмирующим опытом взаимодействия с фронтменом группы Thirty Seconds to Mars. Четыре из них прямо обвинили Джареда Лето в домогательствах, а еще несколько собеседниц медиа заявили, что стали жертвами непристойного поведения со стороны артиста до достижения совершеннолетия или в очень юном возрасте (до 19 лет).

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Одна из предполагаемых потерпевших утверждает, что в возрасте 17 лет согласилась на встречу с Джаредом Лето в отеле, где и подверглась сексуальному насилию с его стороны. Музыкант якобы заставил девушку зайти к нему в душ, после чего поцеловал и прикасался ее руками к своему обнаженному телу. По словам другой женщины, в том же возрасте 17 лет она столкнулась с угрозами сексуального насилия со стороны артиста, когда они находились наедине в номере.

Третья предполагаемая потерпевшая отметила, что Джаред Лето полностью проигнорировал ее слова о возрасте сексуального согласия в 18 лет (тогда ей было 17) и вступил с ней в интимную близость. Более того, как отметила женщина, музыкант просил называть его "папочкой". Четвертая женщина, которая решилась рассказать о неприемлемом поведении артиста, сообщила, что он якобы часто звонил ей, чтобы заманить в постель, ссылаясь на свой статус "знаменитости".

Джаред Лето не впервые оказывается в эпицентре скандала, связанного с домогательствами. В 2025 году девять женщин также заявили о ненадлежащем поведении музыканта, а в целом, по данным BBC, в сети появилось более 120 отдельных постов с подобными обвинениями в его адрес.

Отметим, что фронтмен Thirty Seconds to Mars вызвал скандал и откровенной демонстрацией симпатии к россиянам. На одном из концертов Джаред Лето заявил, что после окончания войны хочет выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, а вот российскую агрессию назвал "проблемами". Позже на церемонии вручения премии BAFTA в 2025 году артист с радостью пиарил актеров из РФ Юру Борисова и Марка Эйдельштейна, тогда как о победе украинского фильма "Камень, ножницы, бумага" не обмолвился ни словом.

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