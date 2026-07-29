Американского актера, музыканта и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето, который не раз заявлял о своей любви к россиянам, вновь обвиняют в сексуальных домогательствах, и теперь об этом "шумит" весь Голливуд. На этот раз причиной стало документальное расследование BBC Jared Leto: Hollywood's Dark Secret ("Джаред Лето: Темная тайна Голливуда"), в котором десять женщин поделились своим травматическим опытом.

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Как сообщают в BBC, только четыре женщины выдвинули в адрес Лето обвинения, касающиеся предполагаемого домогательства. Еще несколько собесениц медиа заявили о недопустимом поведении артиста, когда они были несовершеннолетними или очень молодыми (до 19 лет).

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По словам женщин, описанные ими события происходили в период с 2002 по 2016 год, когда Джареду Лето было от 30 до 40 лет.

Одна из предполагаемых потерпевших призналась, что Джаред Лето угрожал ей сексуальным насилием, когда ей было 17 лет, а в тот момент она находилась наедине с артистом, хотя туда ее приглашали другие люди.

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"Я захожу в номер отеля, там очень темно, а потом вижу, что там только он. Разве там не должны были быть другие люди?" – поделилась девушка.

Вторая из женщин утверждает, что подверглась сексуальному насилию в ванной комнате мотеля в том же 17-летнем возрасте. Актер якобы заставлял девушку присоединиться к нему в душе.

Третья рассказала, что обращала внимание Джареда Лето на то, что возраст сексуального согласия составляет 18 лет (ей на тот момент было 17). Однако певец игнорировал это.

"Он сказал мне: "Я хочу, чтобы ты называла меня папочкой". И мне приходилось либо притворяться маленькой девочкой, либо быть "моей маленькой девочкой", – вспомнила женщина. – Нет ни одного уравновешенного мужчины за 30, который, глядя на подростка, подумал бы, что она была бы прекрасной партнершей".

Четвертая предполагаемая потерпевшая призналась, что артист, когда ей было 16 лет, заманивал ее в постель, ссылаясь на свой статус "знаменитости", и регулярно звонил с непристойными предложениями.

"Он действительно написал мне электронное письмо, и потом разговор по телефону очень быстро перешел в сексуальное русло, – рассказала женщина. – Он по крайней мере один раз упомянул, что мы с ним когда-нибудь займемся сексом".

Пятой девушке певец делал "комплименты" по поводу груди. В то время рядом с ней находилась мать, но на ее замечания о сексуализации детского тела он просто не обратил внимания.

Кроме того, в расследовании медиа появились двое мужчин, которые много лет работали с группой Thirty Seconds to Mars. Они заявили, что члены команды чувствовали себя некомфортно из-за того, как Лето общался с молодыми поклонницами.

По их словам, после концертов отдельных девушек приглашали за кулисы, в гримерку музыканта или в дом, где группа записывала музыку. Один из бывших сотрудников признался, что разница в возрасте между артистом и девушками казалась команде слишком большой.

В то же время BBC отмечает, что неоднократно обращалась к Джареду Лето с просьбой прокомментировать изложенные в фильме обвинения, однако ответа от актера так и не получила.

Это уже не первый случай, когда подобные обвинения становятся предметом широкого резонанса. В 2025 году американское издание Air Mail опубликовало материал, в котором девять женщин также заявили о якобы ненадлежащем поведении Лето. Тогда представитель артиста опроверг все обвинения.

Кроме того, BBC отмечает, что за эти годы в сети появилось более 120 отдельных постов и заявлений о поведении актера по отношению к женщинам, часть из которых имеет многолетнюю историю.

Для украинской аудитории Джаред Лето в последнее время запомнился не только своим творчеством и скандалами, связанными с сексуальным насилием. После начала полномасштабной войны он также попадал в скандалы из-за своих жестов в адрес россиян.

В октябре 2024 года во время концерта в Белграде (Сербия) он заявил, что после окончания войны хочет выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, назвав российское вторжение лишь "проблемами". Эти слова тогда вызвали резкую реакцию Министерства иностранных дел Украины, которое подчеркнуло, что "умиротворение России" неприемлемо, пока она продолжает агрессию.

Впоследствии Лето неоднократно подыгрывал российскому информационному пространству. На церемонии BAFTA в 2025 году он проигнорировал украинскую команду фильма "Камень, ножницы, бумага", которая победила в одной из номинаций, зато активно фотографировался и пиарил российских актеров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна.

Как сообщал OBOZ.UA, уже весной 2026 года артист опубликовал видео под популярный в РФ трек KAVKAZ исполнителя Starly, чем в очередной раз вызвал восторг российской аудитории и волну критики со стороны украинцев.

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