Известная актриса-лесбиянка обвинила Кэти Перри в сексуальных домогательствах на вечеринке: у певицы отреагировали на скандал

Австралийская актриса Руби Роуз, которая является открытой лесбиянкой, сообщила, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны певицы Кэти Перри. Как утверждает знаменитость, инцидент произошел во время вечеринки, когда ей было около 20 лет.

Соответствующее заявление актриса сделала в социальный сети Threads. Она оставила откровенный комментарий под постом, где упоминалось о реакции Кэти Перри на выступление Джастина Бибера на фестивале Coachella, и отметила, что не считает мнение коллеги по цеху авторитетным.

"Кэти Перри сексуально домогалась меня в ночном клубе в Мельбурне. Кто вообще заботится о том, что она думает?", – написала актриса.

Такое заявление Руби Роуз вызвало настоящий резонанс в сети, а многим людям стало интересно узнать подробности инцидента. Так, например, один из юзеров поинтересовался у артистки, не понравился ли ей поцелуй от Кэти Перри, в ответ на что она отметила, что ситуация была значительно хуже.

"Она меня не целовала. Она увидела, как я "отдыхала" на коленях моей лучшей подруги, чтобы избежать ее. Она наклонилась, отодвинула белье в сторону и начала тереться своими отвратительными гениталиями о мое лицо, пока я не открыла глаза и не обблевала ее. Позже я рассказала эту ситуацию публично, но превратила ее в "забавную пьяную историю", потому что не знала, как иначе с этим справиться", – написала актриса.

Как призналась Руби Роуз, долгое время она молчала о сексуальных домогательствах со стороны Кэти Перри, ведь исполнительница помогла ей получить визу на въезд в США. Однако тот случай стал действительно травматическим для актрисы, поэтому ей понадобилось 20 лет, чтобы снова заговорить об этом публично: "Хотя я очень благодарна за то, что нашла свой голос, это лишь показывает о том, насколько сильным является влияние травмы и сексуального насилия".

Сначала Руби Роуз заявляла, что не намерена обращаться в полицию из-за инцидента, однако со временем изменила свое мнение. По словам актрисы, она подала заявления против 4 людей, которые когда-то домогались к ней, в частности, и Кэти Перри.

Реакция представителей исполнительницы на скандал

Представители Кэти Перри не замалчивали громкие обвинения от Руби Роуз в ее сторону. В команде артистки дали комментарий изданию Variety, где отметили: все заявления актрисы не соответствуют действительности.

"Обвинения, которые Руби Роуз распространяет в социальных сетях в отношении Кэти Перри, являются не только неправдивыми, но и примером опасной и безответственной лжи. Госпожа Роуз неоднократно выдвигала серьезные публичные обвинения в социальных сетях против различных лиц, которые были опровергнуты самими фигурантами этих обвинений", – отметили представители звезды.

