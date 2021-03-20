Джамала впервые показала лицо младшего сына Селима. Видео

Украинская певица Джамала долгое время не показывала публике своего младшего сына Селима. И на днях артистка все же засветила лицо ребенка, трогательно поздравив его в соцсетях.

На странице в Instagram Джамала опубликовала короткое видео, на котором можно увидеть не только Селима, а и мужа Джамалы и их старшего сына – Эмира. Трогательный ролик звезда подписала коротко:

"9. Верю в тебя", – говориться в описании видео.

К слову, в новом альбоме Джамалы, премьера которого состоялась не так давно, одна из песен имеет название "Вірю в тебе".

Поклонники оценили чувственный ролик в Instagram Джамалы и также присоединились к поздравлениям.

"Какая прелесть", "Самое счастливое время в жизни! Наслаждайтесь этим счастьем!", "Любимые", – писали в комментариях пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Джамала со слезами на глазах рассказала, что ее дедушка очень гордился ею, когда она победила на конкурсе "Евровидение" в 2016 году с песней "1944". В композиции артистка пела о близкой и болезненной для ее семьи теме – депортации крымских татар с полуострова.