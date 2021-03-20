Джамала впервые показала лицо младшего сына Селима. Видео

Obozrevatel
Obozrevatel
Люди
4,4 т.
Джамала впервые показала лицо младшего сына Селима. Видео

Украинская певица Джамала долгое время не показывала публике своего младшего сына Селима. И на днях артистка все же засветила лицо ребенка, трогательно поздравив его в соцсетях.

На странице в Instagram Джамала опубликовала короткое видео, на котором можно увидеть не только Селима, а и мужа Джамалы и их старшего сына – Эмира. Трогательный ролик звезда подписала коротко:

"9. Верю в тебя", – говориться в описании видео.

К слову, в новом альбоме Джамалы, премьера которого состоялась не так давно, одна из песен имеет название "Вірю в тебе".

Поклонники оценили чувственный ролик в Instagram Джамалы и также присоединились к поздравлениям.

"Какая прелесть", "Самое счастливое время в жизни! Наслаждайтесь этим счастьем!", "Любимые", – писали в комментариях пользователи сети.

Комментарии поклонников в сети.
Комментарии пользователей сети под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Джамала со слезами на глазах рассказала, что ее дедушка очень гордился ею, когда она победила на конкурсе "Евровидение" в 2016 году с песней "1944". В композиции артистка пела о близкой и болезненной для ее семьи теме – депортации крымских татар с полуострова.

звездылюдишоу-бизнесшоуДжамала